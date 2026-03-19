  1. Inicio
  2. · Deportes

Polémica con Olimpia: No se presentará a jugar a Catacamas y su rival se pronuncia

El bicampeón del fútbol hondureño no quiere jugar este domingo en el estadio Rubén Guifarro ante Juticalpa FC.

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 14:14 -
  • Gilmer Barralaga
Polémica con Olimpia: No se presentará a jugar a Catacamas y su rival se pronuncia

El Olimpia empató sin goles ante Olancho FC en partido disputado la tarde del miércoles en Comayagua.
Catacamas, Honduras.

El Juticalpa FC confirmó este jueves un cambio importante en el partido que sostendrá este fin de semana ante el bicampeón Olimpia, correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

Inicialmente, la directiva canechera había planificado trasladar el compromiso al estadio Rubén Guifarro de Catacamas, con el objetivo de llevar un duelo de alto perfil a esa ciudad. Sin embargo, tanto el club capitalino como las autoridades de la Liga Nacional se negaron a dicha solicitud.

Jeaustin Campos se pelea con hinchas, Olimpia sufre, linduras y descuido en Comayagua

Ante esta negativa, el encuentro se disputará oficialmente en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, manteniendo la fecha prevista para el domingo 22 de marzo, a partir de las 7:30 de la noche.

A través de un comunicado, el Juticalpa FC explicó que la decisión se toma de manera obligatoria tras no recibir la aprobación necesaria para el cambio de sede y horario. Asimismo, el club agradeció el respaldo brindado por las autoridades y aficionados de Catacamas, Santa María del Real y sectores cercanos.

Comunicado del Juticalpa FC

La junta directiva del Juticalpa FC informa a los medios de comunicación y a nuestra fiel afición que el encuentro ante el CD Olimpia se disputará este domingo 22 de marzo a las 7:30 pm en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa.

Espinel explota: "Cuando sea campeón voy a decir las cosas que son desastrosas"

Esta decisión se toma de carácter obligatorio ante la negativa de la liga nacional y del club visitante para proceder con el cambio de sede y horario solicitado, con el cual se pretendía llevar el encuentro a la ciudad de Catacamas.

El Juticalpa FC agradece profundamente el respaldo de las autoridades y aficionados de Catacamas, Santa María del Real y zonas aledañas. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar para llevar partidos de alto impacto a dicha localidad en un futuro cercano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Gilmer Barralaga

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias