Jamir Maldonado contesta a críticos del Olimpia y el momento de Moncada

Tegucigalpa, Honduras.

Asimismo, Maldonado no se escondió cuando dijo que Olimpia siempre va a ser favorito en el torneo de la Liga Nacional de Honduras. Sobre el final es donde se demuestra la determinación, dijo.

En conferencia de prensa el futbolista del albo mencionó lo que será el final de las vueltas, donde aún aspiran a ser cabeza de serie de las triangulares.

Axel Jamir Maldonado ha vuelto a las canchas tras un semestre bastante atípico y muy doloroso respecto a las lesiones. Ya está en forma y es una pieza de la cual Eduardo Espinel puede echar mano.

Platense como rival: "Es un equipo que juega bien con la pelota, creo que en Puerto Cortés es donde son más complicados, tienen muy buenos jugadores entre juventud y experiencia. Tienen a Edwin Solani que está muy bien".

El cierre de Olimpia en las vueltas: "El último partido contra Real España fue un partido muy raro porque pasamos de estar ganando 2-0 a que nos remontaran, esos son partidos que no se dan muchas veces. Hay que analizar muchas situaciones para mejorar para lo que viene".

Valoración del papel en el tramo final: "Al principio nos costó y ya en la segunda vuelta nos fuimos encontrando. Yo creo que tenemos un 10-10 porque hemos tenido mucha responsabilidad y cada uno cumpliendo con sus tareas".

Las criticas al Olimpia: "Siempre que Olimpia no esté en los primeros lugares va ser criticados porque es uno de los más grandes del país. Es complicado porque no todos los torneos vamos a terminar de primero, al principio nos costó un poco y después le fuimos agarrando el hilo. He llegado a la conclusión que, aunque se quede de primero o segundo la ventaja es que terminas jugando de local, pero todos los partidos se deben ganar sí o sí y es la mentalidad del grupo"

Llegar a su mejor nivel: "Me perdí muchos partidos del torneo, casi comencé jugando en la segunda vuelta; sin embargo, ya me siento muy bien físicamente, tal vez me falta un poco de ritmo, más confianza para jugar como lo estaba haciendo antes de mi lesión. El objetivo es volver".

Momento de Dereck Moncada: "Es un joven que siempre era uno de los primeros en el gimnasio y es el trabajo el que te hace marcar una diferencia junto a las oportunidades que te salieran. Destaco las cualidades que él tiene".

Favoritismo: "El favorito siempre va a ser Olimpia aunque otros equipos vengan bien, pero es en las finales donde se saca la determinación".