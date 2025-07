Inter Miami vs Nashville SC: un choque de titanes con Messi y Najar como estrellas

Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami después de quedar eliminado del Mundial de Clubes a manos del París Saint-Germain en octavos de final, ganó a Montreal con marcador de 1-4 y a New England con marcador de 1-2, ambos encuentros en condición de visita.

Históricamente, los clubes se han enfrentado en 14 ocasiones divididos en 5 victorias para los de Miami, 4 victorias para el equipo amarillo y 5 empates. Desde la llegada de Messi a Estados Unidos, Nashville no ha podido ganar ante Las Garzas, incluso perdiendo la final de la Leagues Cup en 2023, el primer y único título del argentino con el Inter.

NAJAR VS MESSI

BRIAN CALLAGHAN VS JAVIER MASCHERANO

Inter Miami está en proceso de construir el Miami Freedom Park como sede para el club y se espera que esté finalizado para la próxima temporada. Mientras tanto, juegan en el Chase Stadium, anteriormente llamado DRV PNK Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida. Tiene capacidad para aproximadamente 21,000 personas.



¿Jugará David Ruiz?

El mediocampista hondureño, David Ruiz, sufrió una lesión muscular el pasado 13 de marzo y desde entonces no ha disputado minutos con el Inter Miami. A pesar que ya volvió a los entrenamientos y está disponible para jugar, Javier Mascherano lo llevará de a poco porque no quiere arriesgarlo a una recaída.“Gonzalo (Luján), Yanick (Bright) y David Ruiz, que son los 3 que se vienen lesionados de más tiempo antes del Mundial de Clubes, estuvieron un tiempo bastante prolongado sin jugar, lo único que le estaría faltando es un poco de ritmo, de entrenamiento. Esperemos ya en los próximos partidos, mirando a la gira de Cincinnati y New York Red Bulls, poder contar con ellos", declaró el entrenador argentino.