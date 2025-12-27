Insólito: Despiden a 17 jugadores tras no lograr ascenso a primera división

Peru

El César Vallejo de Perú, equipo que dirige el entrenador José 'Chemo' del Solar, despidió a 17 jugadores tras no lograr su regreso a la primera división nacional.

El equipo de la ciudad norteña de Trujillo, que el año pasado descendió a la Liga 2, anunció la medida mediante un mensaje en la red social X, que acompañó con una imagen en la que aparecen los 17 jugadores que dejan su plantilla .

"Se cierra una etapa y solo queda agradecer el profesionalismo y la entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos", señaló en un breve mensaje.