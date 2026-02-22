  1. Inicio
  2. · Deportes

Hondureño Mauricio Dubón se estrena con los Bravos de Atlanta en la MLB

El beisbolista hondureño debutó este domingo con los Atlanta Braves luego de su paso por los Astros de Houston en la MLB.

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 16:54 -
  • Gilmer Barralaga
Hondureño Mauricio Dubón se estrena con los Bravos de Atlanta en la MLB

Mauricio Dubón en su debut con los Bravos de Atlanta en la MLB.

 Foto cortesía: MLB Español
Atlanta, Estados Unidos.

¡Día histórico! El beisbolista hondureño Mauricio Dubón se estrenó este domingo en su primer juego como titular defendiendo la camiseta de los Atlanta Braves de la MLB.

"Duby" vio participación ante los Minnesota Twins, en el segundo juego de pretemporada que tienen los "Bravos" previo al arranque de la temporada regular de las Grandes Ligas de Beisbol.

El nacido en la ciudad de San Pedro Sula salió como parador en corto, posición para la que se postula como favorito en las novenas del entrenador Walt Weiss.

Platense gole a Juticalpa y suma su primera victoria en el Clausura 2026

Su juego fue destacado y se mostró solido a la defensiva, con una buena puntuación en su primer encuentro con su nuevo equipo, tras haber salido a finales del año pasado de los Astros de Houston.

En cuanto a la ofensiva, Dubón fue noveno en el orden de bateo, en el cual pisó la caja en dos ocasiones sin lograr llegar a base. En el primer turno se ponchó y en la segunda vez soltó un batazo a ras de piso para la segunda base y fue sacado de out en primera base.

Dubón usó la camiseta número 15 y jugó hasta la sexta entrada, posteriormente fue sustituido por Alex Lodise. Los Bravos terminaron cayendo 1-8 en este segundo encuentro de pretemporada. En el primero ante los Rays habían ganado 5-1.

Rafa Villeda confirma que Banfield ofertó por Pinto y por qué se cayó el fichaje

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Gilmer Barralaga

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias