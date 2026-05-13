Hondureña estará en Juegos Olímpicos de la Juventud: "Me sentí emocionada"

San Pedro Sula, Honduras.

“Empecé con este deporte porque de chiquita he venido a los Summer Camps aquí en La Herradura y siempre me han encantado los caballos”, comentó la caballista de 16 años.

La jinete Olivia Cosenza representará al Ecuestre catracho en una competencia de orbe mundial, mostrando que dicha disciplina crece en el país. Esta es una gran noticia para el deporte hondureño, ya que la joven representará la bandera cinco estrellas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026.

Y agregó: “Cuando recibí las noticias de que había clasificado, me sentí muy emocionada y motivada porque la Federación Ecuestre es la única Federación que ha obtenido una medalla en estos juegos y eso me hace querer tener mejores resultados. En cuanto a mi preparación, me he dedicado a entrenar todos los días para llegar en las mejores condiciones a los Dakar”.

Esta será la cuarta edición de los Youth Olympic Games, certamen en el que Honduras ya dejó huella en 2018 tras conquistar una medalla de oro por equipos y una medalla de bronce individual.

“Le quiero dar gracias a mi familia, mis entrenadores y la Federación por todo su apoyo y al Comité Olímpico hondureño porque todos han formado parte de mi clasificación”, cerró Olivia Cosenza.