Honduras recibe noticias: el informe de Mascherano sobre lesión de David Ruiz

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.

"Al momento que comencé a correr sentí un estirón y no pude seguir, sentí menos fuerte que el anterior, pero no pude continuar en el partido por eso. Usualmente la recuperación de esta lesión son de cuatro a seis semanas, me toca tomar tiempo y volver. Se me puede complicar venir para los partidos ante Costa Rica y Haití, y espero estar fuerte para noviembre", comentaba el mediocampista.

El volante catracho de 21 años arrastra molestias en el isquiotibial de la pierna derecha, por lo que tuvo que abandonar el compromiso en los últimos minutos y luego hasta se auto descartó para los siguientes juegos de la Bicolor ante Costa Rica y Haití en casa.

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano , se refirió este viernes a la lesión del hondureño David Ruiz . El mediocampista salió lesionado el pasado 9 de septiembre en el encuentro vs Nicaragua en la última fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.

Sin embargo, el técnico Javier Mascherano, en la previa del Inter Miami de Messi frente al DC United, dio un giro inesperado sobre la situación de David Ruiz y abrió la posibilidad de que pueda estar recuperado para dichos compromisos.

"Sería irresponsable decir que si van a llegar o no (David Ruiz y Fafá Picault), porque uno tiene que ir viendo. El primer diagnóstico creemos que sí, la idea es que Fafá viaje con nosotros a Nueva York y Toronto, la expectativa es que ya podamos tenerlo en la convocatoria. Pero decir qué va a pasar de acá a dos o tres semanas sería irresponsable de mi parte", explicó el DT argentino en conferencia de prensa.

Sobre el jugador hondureño, Mascherano dijo que "está un poco más atrás todavía, lo de Fafá fue bastante chiquito... lo de David era un poquito más largo, pero en teoría para esa altura, ya debería estar listo si no hay ninguna complicación".

Ruiz ha sido uno de los habituales en las convocatorias de Reinaldo Rueda y Mascherano considera que podría recibir el alta médica antes de los previsto para disputar los partidos contra Costa Rica y Haití.

La Selección de Honduras, de momento, es líder del Grupo C con 4 unidades tras dos jornadas disputadas y depende de sí misma para sellar el boleto a la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que sería la cuarta de su historia.

La Bicolor se mide el próximo 9 de octubre a Costa Rica en el Estadio Morazan de Costa Rica y posteriormente el 13 reciben a Haití, también en suelo catracho. Cabe destacar, que solo los primeros de cada grupo avanzan directamente al Mundial 2026.