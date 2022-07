Técnico del Real Estelí envió un contundente mensaje: “De Real España sé todo lo que se necesita saber”

Usted ya tiene una alegría en Honduras: eliminó a Motagua en el Nacional.

Gracias a Dios se dio ese momento, vamos a intentar ganar y hacer historia nuevamente. Real Estelí está para estas cosas, hemos hecho un plantel competitivo.

Con 25 años y agarrando esa experiencia, ¿cómo se ganan estos partidos?

Lo principal es no menospreciar a nadie, ser inteligentes y cautelosos. Hay que arriesgarse porque el que no lo hace no gana. Tampoco es que nos vamos a defender y atacar como locos, soy detallista, analizo bien los partidos.

¿Este cruce de 180 minutos le está quitando el sueño?

No, se lo dedico al 200%. El sueño no me lo quita nadie, el sueño está más vivo, hablamos de otras perspectivas. Estoy bastante ansioso de que el partido ya inicie y sobre todas las cosas el haber plasmado los objetivos cumplidos, darle la alegría a la afición y la directiva.

¿Real Estelí cómo llega al enfrentamiento?

Bien, no tenemos lesionados. En la liga vamos muy bien, vamos a estar en las mejores condiciones.

Real España presentó casos covid-19, ¿esto lo considera beneficioso a una semana del primer partido?

No sé qué jugadores están exactamente con covid, pero si son jugadores importantes les va a perjudicar muchísimo a ellos. Siempre he pensado que un jugador no es indispensable en un equipo, un jugador no te hará la diferencia. Si estos futbolistas no se llegan a recuperar tendrán el problema ellos, nosotros esté quien esté intentaremos ganar.