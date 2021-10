‘Bolillo‘ Gómez vuelve al país para hacerse cargo de la Selección de Honduras

‘Bolillo‘ Gómez comentó que ha estado observando videos en Colombia sobre los futbolistas hondureños. También adelantó que realizará microciclos de trabajos de cara a los próximos partidos de la Selección de Honduras.

“Hemos visto videos de jugadores, obviamente el tiempo siempre quedará faltando, pero ya hay una base que hay que trabajarla y ver los jugadores que podamos convocar”, declaró.

El cafetero toma el mando con el equipo nacional en el último lugar de la octagonal de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, algo que sorprende a Gómez.

“Me agrada como juega el futbolista hondureño, su condisión física, hay cosas muy buenas. Lo dijé en la primera conferencia, no es un puesto muy bueno para Honduras en el que está, no me entra en la cabeza”.