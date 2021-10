Bengtson mantiene en la pelea al Olimpia y deja en repechaje al Marathón

En el caso del Marathón recibirán en el estadio Yankel Rosenthal al Victoria.

Minuto a minuto

¡Ganó el León! Olimpia vence 1-0 al Marathón con gol de Jerry Bengtson.

¡Finalizó! Real España golea 4-1 al Honduras Progreso en el estadio Morazán de San Pedro Sula

Minuto 90 ¡Cambio en Olimpia! Ingresa Carlos Pineda y se marcha José Pinto.

Minuto 86 ¡Goool del Victoria! Ramírez anota el 2-1 ante Platense.

Minuto 80 Olimpia sigue venciendo 1-0 al Marathón.

Minuto 79 ¡Cambio en Marathón! Ingresa José Lobo y se marcha Frelys López.

Minuto 79 ¡Goool del Honduras Progreso! Cristian Sacaza anota el 1-4 ante Real España.

Minuto 72 ¡Cambios en Olimpia! Ingresan Jorge Benguché y Josman Figueroa, se marchan Yustin Arboleda y Josman Figueroa.

Minuto 71 ¡Uyyy! Zurdazo de Yustin Arboleda y la pelota pasa a un lado de la portería de Denovan Torres.

Minuto 70 ¡Ufffff! Remate de Edwin Rodríguez y Denovan Torres se lanza para desviar la pelota y mandarla a un costado. Cerca el segundo gol del Olimpia.

Minuto 70 Real España supera sin problemas con marcador de 4-0 al Honduras Progreso.

Minuto 65 ¡Uyy! Yustin Arboleda no logra conectar el derechazo ya que Garrido despeja la pelota.

Minuto 66 ¡Goool del Real España! Getsel Montes anota el 4-0 ante Honduras Progreso.

Minuto 59 ¡Goool del Victoria! El cubano Yaudel Lahera anota el 1-1 ante Platense.

Minuto 60 En el estadio Morazán de San Pedro Sula, Real España golea 3-0 al Honduras Progreso.

Minuto 57 ¡Uyy! Derechazo de Ovidio Lanza y Edrick Menjívar se queda con la pelota sin dar rebote.

Minuto 52 ¡Uffff! Remate de Selvin Guevara y en el fondo de forma brillante Menjívar se lanza para rechazar la pelota al tiro de esquina. Cerca el empate del Marathón.

Minuto 50 ¡Uff! Frelys López supera en velocidad a Beckeles y conecta centro que no logra conectar Ovidio Lanza. Primera llegada del Marathón en la segunda parte.

Inicia el segundo tiempo: Platense vence 1-0 al Victoria.

Tres cambios del Marathón en el inIcio de esta segunda parte: Ingresaron Ovidio Lanza, Selvin Guevara y Cristian Calix, salieron Brayan Castillo, Carlos García e Isaac Castillo.

Inicia el segundo tiempo: Olimpia está derrotando 1-0 al Marathón en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Inicia el segundo tiempo: Real España golea 3-0 al Honduras Progreso en el estadio Morazán.

Min.45 ¡GOOOOOOOLLLLLLLLLLL del Motagua! Gonzalo Klusener marca de cabeza y empata el partido 1-1 contra el Vida.

Min.32 ¡GOOOOOOOLLLLLLLLLLL del Vida! Golazo de Luis Palma, un lanzamiento de tiro libre y es el 1-0 ante Motagua.

Fin del primer tiempo: Platense vence 1-0 al Victoria con gol de Aldo Fajardo.

Fin del primer tiempo: Olimpia se va al descanso venciendo 1-0 al Marathón.

Medio Tiempo: El Real España golea 3-0 al Honduras Progreso en el estadio Morazán.

Minuto 39 ¡Ufff! Yustin Arboleda ingresa al área y saca derechazo que pasa un lado del arco. Cerca el segundo gol del Olimpia.

Minuto 34 ¡Goool del Platense! Aldo Fajardo anota el 1-0 ante Victoria.

Minuto 34 ¡Uff! José Aguilera se incorpora al ataque y saca derechazo que se marcha arriba del arco. Avisa Marathón.

Minuto 30 Triunfo parcial de 1-0 del Olimpia contra Marathón en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Minuto 22 ¡Goool del Olimpia! Bengtson anota el 1-0 ante Marathón

Minuto 19 ¡Goool del Real España! Ramiro Rocca anota el 3-0 ante Honduras Progreso. Paliza en el estadio Morazán.

Minuto 17 ¡Uffff! Bengtson bajo el arco saca derechazo y la pelota pasa a un lado del arco. Cerca Olimpia de abrir el marcador.

Minuto 15 Olimpia y Marathón están empatando 0-0 en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

¡Comenzó en La Ceiba! Ya se juega el Vida vs Motagua.

Minuto 8 ¡Goool del Real España! Miguel Carrasco anota el 2-0 ante Honduras Progreso.

Minuto 6 ¡Gooool del Real España! Yeison Mejía anota el 1-0 ante Honduras Progreso.

Minuto 8 ¡Uff! Centro de José Aguilera y Kervin Arriaga no logra llegar a tiempo para empujar la pelota. Primer aviso del Marathón.

Minuto 4 ¡Uyy! Bengtson al área saca cabezazo pero termina sacando la pelota. Se salvó nuevamente Marathón.

Minuto 3 ¡Ufff! Bengtson en el mano a mano saca remate y Denovan Torres a lo grande consigue detener el balón. Primera llegada del Olimpia.

¡Ya rueda la pelota! Inician los duelos Olimpia vs Marathón, Real España vs Honduras Progreso y Platense vs Victoria.

El 11 titular del Real España ante Honduras Progreso: Buba López; Getsel Montes, Devron García, Miguel Carrasco, Franklin Flores, Mayron Flores, Benavídez, Kevin Álvarez, Yeison Mejía, Ramiro Rocca y Mikel Santos.

El 11 titular del Motagua ante Vida: Jonathan Rougier, Wesly Decas, Carlos Meléndez, Cristopher Meléndez, Omar Elvir, Carlos Fernández, Marcelo Santos, Juan Delgado, Diego Auzqui, Iván López y Gonzalo Klusener.

Así sale el Vida para enfrentar al Motagua: Roberto López, Carlos Sánchez, Bryan Barrios, Juan Pablo Montes, Sergio Peña, Roger Sander, Carlos Argueta, Denis Meléndez, Alexander Aguilar, Luis Palma y Ángel Tejeda.

El 11 titular del Olimpia para el duelo contra Marathón: Edrick Menjívar, Luis Reyes, Brayan Beckeles, Jonathan Paz, Javier Portillo, German Mejía, Cristian Altamirano, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Yustin Arboleda y Jerry Bengtson.

El 11 titular del Marathón para enfrentar al Olimpia: Denovan Torres, Allans Vargas, Matías Techera, Carlos García, Luis Vega, Luis Garrido, Kervin Arriaga, David Aguilera, Isaac Castillo, ,Bryan Castillo y Frelys López.

Los partidos de esta noche para completar la jornada 16 son: Vida vs Motagua, Olimpia vs Marathón, Real España vs Honduras Progreso y Platense vs Honduras Progreso.

La jornada 16 ya dio inicio con el duelo donde la UPN goleó 3-0 a la Real Sociedad en el estadio Francisco Martínez de Tocoa.

Buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto de lo que será la jornada 16 de la Liga Nacional de Honduras.