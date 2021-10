“Bolillo” Gómez fue presentado como DT de Honduras: “Yo no puedo vender humo”

“Los técnicos de selecciones nos volvemos seleccionadores para buscar jugadores rápido e informar rápido, yo manejo eso. Espero que los muchachos me entiendan. El profesor Coito dejó un trabajo adelantado. Ustedes vieron el juego Canadá vs Honduras que se trabajó para ganar, otros no y el equipo se cayó. Creo que Coito me dejó el trabajo adelantado, hay que hacer 21 puntos, el máximo. Nunca nos vamos a rendir, vamos a luchar y eso me ayuda a mí, vamos a luchar hasta el final”, enfatizó Hernán Gómez.

El debut de Gómez con Honduras será el próximo viernes 12 de noviembre en el estadio Olímpico cuando se enfrente Panamá por la fecha siete de la octagonal, cuatro días después el 16 visitará a Costa Rica.

“Yo trato por encima de muchas cosas, por más que conozca a Panamá, conocer más a Honduras, que sea Honduras que se imponga con el estilo de Honduras independiente de lo que tenga Panamá o Costa Rica”, fueron sus palabras al referirse a lo que será su debut en el banquillo de la H.

Gómez, quien calificó a Colombia, Ecuador y Panamá a los mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Rusia 2018, respectivamente, espera con su experiencia levantarles el ánimo a los jugadores y que regrese la confianza en el plantel.

“Bolillo” tiene 65 años de edad e hizo historia, ya que logró la gran hazaña de clasificar a la selección de Panamá a su primer mundial y de paso se convirtió en el primer DT colombiano en llevar más selecciones a copas del mundo.

Minuto a minuto de la rueda de prensa

Finaliza la presentación del “Bolillo” Gómez como DT de la selección Nacional de Honduras.

“¿La primera convocatoria cuándo? No hay partido amistoso, me metí en un problema. Yo vengo el martes o miércoles y allí vamos a organizar algo. Esto tiene que ser ya porque estamos jodidos. Yo cada vez que me preguntan sobre eso me asusto”.

“Primero es que si va a la Selección tiene que sobresalir en un club, además que forme familia, que sea solidario. Que no sea trabajador de esos que tiene horario de 8 a 5 y que son las 5 y me voy, pero si es de esos que le falta algo lo trabaja hasta las 6.00 pm. Hay que saber comer bien, vestir bien, hablar bien, comportarse bien. Si me dicen que no es fútbol, eso es formar gente para bien, no solo en las empresas, sino como personas. Hay que ser amigos, solidarios y ayudar a los suyos. Si soy Arriaga y veo que Elis está con el balón por un lado, vamos donde él. Si sos buen jugador y sabes jugar fútbol pero no sos buena persona, dañas el ambiente”, ese ha sido el mensaje del profe Hernán para los jugadores.

“Hay que superar las crisis. Se supera con orden táctico y familia. Ustedes van a decir que no viene un entrenador, pero hay muchas cosas que ayudan a salir de la crisis en el fútbol.

“Más que por cualquier otra cosa, vine por el reto, creo en los jugadores de la Selección de Honduras. No quiere decir que la vaya a clasificar, me tengo que poner mis metas aunque está muy duro. A veces me pongo nervioso y estoy asustado”.

“Yo no traeré a nadie obligado. Vendrá la persona que está dispuesta y que sea capaz de seguir adelante”, contundentes declaraciones del nuevo DT de Honduras.

“Yo no puedo vender humo, la situación es crítica. Pero vamos a seguir luchando”, “Bolillo” Gómez.

“En Centroamérica el mejor fútbol que se juega y que hay muchos colombianos, no los conozco como la palma de mi mano, no les voy a decir mentiras. He hablado con Reinaldo Rueda, con Restrepo, con técnicos colombianos que entrenan acá y me he estado informando. Las selecciones mayores no son difíciles de escoger. Yo salgo una lista de 20, 17 los escogí yo. Yo vine a cumplir con ustedes, tengo que viajar mañana y la semana entrante tengo que estar acá para estar en los estadios, hacer microciclos de unos días, qué te dictan; puede entrenar, no, pero se pueden conocer. Quiero ver los jugadores de frente. Quién no conoce a Elis y Moya. Yo quiero mostrarme como soy yo, ver cómo viven, porque uno como vive juega, aunque algunos no viven bien. Vuelvo martes o miércoles y comienzo a vivir acá, a meterme en la sociedad”.

“Bolillo” Gómez confirma que se tendrán microciclos de trabajo en la selección de Honduras.

“Soy muy exigente con el orden. En esta eliminatoria aparte de la velocidad y la fuerza y que no se tuvieron las nóminas completas, vi que el fútbol de Honduras le dio manejo, lo vimos contra Costa Rica, EUA y Panamá, si ese complemento lo podemos unir se puede hacer una selección”, Bolillo Gómez.

“Como dice el presidente, nunca nos vamos a entregar, nunca vi una selección de Honduras entregada, siempre la miré luchando hasta el final. Hay que poner más del 200% o 400% para salir del problema en qué estamos. Es con trabajo donde hay que dar mucho más de lo que hemos hecho”, respondió “Bolillo” ante la pregunta de cómo levantar el estado de ánimo del grupo.

“Cuando vi todo esto me puse nervioso, la presencia de ustedes me hace comprometer más por esta causa, gracias por el recibimiento. Estoy dispuesto a la pregunta que necesiten para que la afición pueda oír”, señaló el colombiano.

“Espero la mayor paciencia, unión, la familia, todos los valores de humanos y podemos llegar”, palabras de Hernán Gómez.

“Nunca vi la Selección de Honduras en esta posición, pero vamos a luchar por sacarla. Con los valores y unión lo podemos lograr. Este escenario parece un antes y después de un partido del Mundial”.

“Vamos a lucharla, es muy difícil. Pero estoy acá por el deseo de estar en esta selección y llevarla a un Mundial”, palabras del nuevo estratega de la Bicolor.

“Buenas tardes. Siempre he tenido confianza en la selección de Honduras, hay 24 puntos por los que tenemos que luchar. El margen de error es pequeño”, señaló el colombiano.

Y ahora comparece “Bolillo” Gómez, nuevo DT de la selección de Honduras.

En estos momentos se pone la camisa de la Selección de Honduras el entrenador Hernán Darío Gómez.

Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth, pide la unidad para la prensa y afición hondureña.

Ahora toma la palabra José Ernesto Mejía, secretario de la Fenafuth. El dirigente destaca toda la trayectoria del nuevo DT de la Selección de Honduras.

“La tarea nunca ha sido fácil. La unidad de todas las partes involucradas en el proceso es importante”, comienza diciendo Javier Atala.

Javier Atala, presidente de la Comisión de Selecciones, es el primero en tomar la palabra.

Finalmente da inicio la presentación del “Bolillo” Gómez como DT de la Selección Nacional de Honduras.

La presentación del “Bolillo” Gómez estaba prevista para iniciar a las 2:30pm, pero ha sufrido un retraso. Por ahora el colombiano está reunido con los dirigentes de la FENAFUTH.

La selección de Honduras tiene tres puntos de 18 posible y es último en la clasificación.

El técnico Hernán Gómez estaba sin equipo. Dirigió por última vez al Independiente Medellín, del cual renunció el mes pasado y donde no tuvo buenos resultados.

El nuevo seleccionador de la Bicolor ha dirigido y clasificado a tres justas mundialistas: con Colombia en 1998, Ecuador en 2002 y Panamá en 2018.

“Bolillo” Gómez arribó en horas del mediodía a Tegucigalpa: “Un saludo y gracias por el cariño a la gente de Honduras, estoy contento de estar acá, esperanzado de hacer las cosas de la mejor manera y a reunirme con los directivos”, fueron las primeras palabras del nuevo timonel de la H.

Buenas tardes, buenas tardes. Hoy te estaremos informando minuto a minuto sobre todo lo que ocurra en la presentación del “Bolillo” Gómez como DT de Honduras.