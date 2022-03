Héctor Vargas se pronuncia sobre la salida del “Tato” García y la llegada de Keosseián al Marathón

Fiel a su estilo, el entrenador argentino Héctor Vargas analizó la situación que atraviesa el Marathón, ex equipo en donde logró un título de Liga Nacional.

El hoy estratega del Real España compareció este martes en rueda de prensa y se dio tiempo para hablar sobre la salida del uruguayo Martín “Tato” García de la dirección técnica de los verdes. El charrúa lo reemplazó en el banquillo del equipo verdolaga.

“Yo se los dije (a Marathón) debieron poner a un entrenador que manejara a un equipo en crisis, porque muchos de los clubes están en crisis. Hay entrenadores que no pueden manejar equipos con problemas económicos, con problemas a veces de calidad de jugadores y les cuesta, creo que en eso yo me hice experto porque me ha tocado, he aprendido de eso”, comenzó diciendo.

“El León de Formosa” dio las claves por las que Martín García no cosechó buenos resultados en el equipo verdolaga.

“Eso le pasó factura al Tato, que no tuvo el rendimiento primero por la presión que nosotros dejamos la vara muy alta con clasificaciones a todos los torneos Concacaf, dos subcampeonatos, un título de liga y otro de copa. Fueron unos años de muchos logros, entonces la vara estaba alta y le costó con el presupuesto que se tiene”, analizó.

Héctor Vargas también comentó la llegada de Manuel Keosseián a las filas del Marathón.

“Yo hablé con él cuando salió campeón Marathón (mayo del 2018), lo vi en Tegucigalpa, charlamos un ratito. Él conoce el club. Lo conoció en el momento de la gloria económica, ahora ya no tanta como antes. Habrá que ver de qué manera puede tener un rendimiento bueno. Conoce bien el fútbol hondureño”, finalizó.