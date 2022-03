Diario Marca de España recuerda el vergonzoso episodio de Denovan Torres ante Motagua

“ La decisión que tomó este portero con un penalti dudoso en contra en el 91 no la habías visto jamás ”, tituló el prestigioso medio español al hacer mención de lo que hizo el arquero de los verdes.

El paso 2 de marzo el portero Denovan Torres protagonizó un bochornoso episodio en el duelo donde Marathón perdió 2-1 ante Motagua ya que decidió no optar por detener un penal.

Diario Marca hizo un recuento de lo que provocó la decisión de Denovan Torres de no hacer el intento de poder tapar el penal.

“El encuentro llegó empatado al tiempo añadido de la segunda mitad, cuando el colegiado señaló un penalti a favor del equipo local que resultó ser muy polémico y dudoso. Ante esta situación, el portero visitante no dudó en llevar a cabo un acto de protesta por lo que Denovan Torres no se inmutó cuando Moreira lanzó la pena máxima, no hizo un solo movimiento dejando pasar el balón de largo, y encajando de ese modo el tanto en contra de su equipo”, indicaron.