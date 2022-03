Rolin Peña, vicepresidente del Marathón, se pronunció ante los medios instantes después de que el entrenador uruguayo, Martín “Tato” García, anunciara de manera oficial su salida del club.

El directivo esmeralda desveló los motivos que llevaron a pensar que aceptar la salida del estratega charrúa era la mejor opción para ambas partes y lo que sucederá con el Monstruo en las próximas horas.

De igual manera, confirmó que es el legendario Manolo Keosseián es el elegido para suplir a García, y que este fichaje, que vendrá acompañado en la asistencia técnica por el exportero del club Juan Obelar, se concretará dentro de las próximas 24 horas.

LA CONFERENCIA DE PRENSA:

¿Por qué se aceptó la renuncia del Tato?

Tuvimos conversaciones con el cuerpo técnico y tras el partido contra Vida. Tato puso su cargo a disposición después de muchas valoraciones, concluimos que era lo mejor para ambos. Reconocemos la capacidad y profesionalismo del cuerpo técnico, pero lamentablemente el fútbol es de resultados, sumar puntos y ese objetivo no lo logramos, aunque sumamos muchos más con su trabajo.

¿Qué se argumentó sobre su salida?

Primero que había trabajado mucho en algunas situaciones de juego con algunos futbolistas. Muchas lesiones, muchas imponderables, el tema arbitral que no lo haremos a un lado porque hubo graves errores en nuestra contra. Después, por alguna situación, no ligamos triunfos o goles, una situación que también pasa por la necesidad del club en tener un nuevo aire, un cambio de alguien que pueda venir a continuar su trabajo, pero con una nueva mística o ilusión para sacar adelante al equipo.

¿Qué los llevó a aceptar la renuncia en pleno campeonato?

Hay que evaluar todo, no solamente el último partido, si no el conjunto de juegos, el torneo anterior junto al actual, lo que ha venido sucediendo, se ha dado una serie de situaciones difíciles. Nunca se logró tener bien todo el plantel, de eso somos conscientes, pero aquí hay muchas presiones y el aficionado es el que más presiona, también tenemos presiones de los patrocinadores y dirigentes. Llega un momento donde los resultados no se dan, y hay que ser sinceros, (se toma) el paso más corto y el más rápido, obviamente, a uno lo que le gustaría son procesos largos donde el equipo mantenga regularidad en todos los aspectos, futbolístico, institucional y en la suma de puntos en la tabla.

Con Tato hablamos cuáles eran los objetivos que buscábamos y están claros cuáles fueron los que no se cumplieron. Le guardamos mucho aprecio, vinieron a cambiar muchas cosas y su trabajo se verá realizado en el próximo entrenador que llegue.

¿Cuáles son los pasos a seguir en el club?

Es una noticia muy rápida. Primero hay que plantear esta semana, hay un partido importante ante Olimpia (domingo) que hay que ir ganar. Debido a la prontitud de esta situación dejaremos interinamente a Jorge Pineda con Víctor Cuello junto al preparador físico de las reservas que seguirán el trabajo físico que dejó el cuerpo técnico por los próximos tres días.

¿Es Manuel Koessián el elegido para venir al Marathón?

Hemos establecido comunicación, no vamos a esconder que hemos mantenido conversaciones con él a partir del domingo por la noche. Estamos por confirmarlo en 24 horas. Todo va muy bien avanzado, pero hay una serie de detalles que nos imposibilita decir que la noticia está en un 100% confirmada.

Estamos tratando de cerrar esa serie de detalles y conformar ese cuerpo técnico donde lo puede acompañar Juan Obelar como se ha dicho no de manera oficial, y también venir acompañado de un cuerpo técnico junto a otro elemento más que lo pueda asistir a él, para que, si lo logramos cerrar dentro de las próximas 24 horas, pueda estar por lo que resta del Clausura y el siguiente Apertura 2022.

El plan es que Jorge Pineda se quede para dirigir el próximo encuentro y después ver cómo hacemos llegar el cuerpo técnico, son detalles que debemos definir en un máximo de 24 horas, para que el entrenador pueda venir, junto a su equipo, a San Pedro Sula.

¿Qué tan importante es que venga alguien que ya conoce la casa?

Ante la salida perspectiva de un técnico no es fácil encontrar en medio un perfil de entrenador para Marathón.Koessián tiene mucho tiempo, conoce todas las interioridades, los pasillos del club y lo que va a enfrentarse cuando venga, esa es una ventaja que tiene sobre muchos técnicos más.

Es un técnico que conoce la casa, sabe cómo es Marathón a nivel institucional, cómo es su afición, dirigentes, patrocinadores. Y como el jugador del club reacciona o se comporta diferente a los otros futbolistas. Le ha dado seguimiento a los partidos de la liga hondureña y los juegos del club.

¿Qué tanto aumentaría el presupuesto la llegada de Manolo?

Está dentro del rango, no estamos haciendo erogaciones fuera de lo que nosotros pactamos al inicio del torneo anterior respecto al pago salarial al cuerpo técnico, por lo que estamos bien.

¿Hay otras alternativas?

En definitiva, sólo hemos hablado con ellos, Manolo, Obelar y el preparador físico, Flavio Chagas, que trabajó en el último torneo en el San Luis de México, acompañaría a Keosseián una vez confirmado. Repito, quiero ser enfático en eso, debemos de finalizar una serie de detalles para que dentro de 24 horas rectificar que será el entrenador de Marathón.

¿Juan Obelar será el relevo de Koesseián una vez que finalice su etapa en el club?

Juan está interesado, él ya confirmó. Lo que buscamos en este momento, que no es el mejor, y que podría ser una crisis deportiva, es tratar de sacar adelante la situación con gente que respire el color verde y respire la casa.

Si viene Manolo, Manolo es el técnico, el jefe, es quien va a dirigir.

Juan es una buena apuesta a futuro para el club, pero no estamos obligados a decir que se quede en el puesto una vez que se marche el entrenador. Eso te lo da el trabajo, la forma en que cómo te estás desenvolviendo, la experiencia, pero sobre todas las cosas, el tiempo.

¿Pero esa es la idea, no?

Es una posibilidad.

¿Volverán al Yankel o seguirán jugando en el estadio Olímpico?

(El Yankel) es nuestra casa, cuando uno está mal lo que quiere es ir a revivir o morir a su casa. El Yankel será siempre un elemento fundamental para el Marathón, pero eso lo hablaremos con el cuerpo técnico que pesará mucho lo que el día, pero mientras tanto eso suceda alternaremos los estadios.