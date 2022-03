Héctor Vargas habló ampliamente en rueda de prensa este martes y se refirió al buen momento del Real España ya que ha ganado sus cuatro partidos como estratega de la máquina.

Además, se pronunció sobre las graves acusaciones del mexicano “Potro” Gutiérrez ya que habló de doping.

Por otra parte, “El León de Formosa” también se refirió a lo que será el duelo de este fin de semana ante Motagua.

Las palabras de Héctor Vargas:

¿A qué se debe el cambio del equipo bajo su mando?

Todo está en el conocimiento del fútbol de Honduras y del cómo se trabaja en el deporte. Yo analizaba los errores del Real España porque me imaginaba que podía tener el chance de trabajar. Me propuse mentalmente un cambio en el equipo. Cuando no era entrenador del equipo me ponía en la televisión a decir qué cambio haría, eso me ayudó mucho porque conocía a muchos de los que yo tuve. Eso me permitió entender rápido, pero gran parte de los aciertos fue por el conocimiento del equipo.

¿Tendrán participación los jóvenes en la segunda vuelta del torneo?

El tema de los jóvenes con los minutos Sub-20... Yo veo jugadores que pueden ser titulares, el caso de Miguel Carrasco, Mayson Gotay y de varios muchachos que tienen grandes posibilidades, el tema es que hay partidos y más partidos, pero que entiendan ellos la idea que cuesta un poquito más con los jóvenes.

¿Será diferente el Motagua que pueda encontrar sin Diego Vázquez al mando?

Yo creo que siguen siendo los mismos futbolistas. Tal vez puede afectar la inexperiencia de César Obando, yo lo dirigí en el 2001 con el Universidad, la poca experiencia te puede dar la posibilidad de que el equipo no sea el mismo, pero en definitiva los jugadores y directivos son los mismos. No deja de ser un equipo difícil hay que analizarlo bien y ver que debilidad podemos encontrarle y por ahí entrar.

¿Qué opina de lo que dijo Raúl “Potro” Gutiérrez en Twitter y toda la polémica del doping?

No me gusta entrar en polémica que yo no estuve. Yo llegué después de todo lo que pasó. En mi caso como técnico yo no le deseo el mal a nadie, pero que no me falte el trabajo, en este caso, mal por el “Potro” que se tuvo que ir, pero yo vine a acá y tengo trabajo por eso no puedo ponerme a hablar de algo donde yo no estuve.

Buba López ha sido determinante en estos juegos donde tienen tres juegos sin que les anoten, ¿qué opina?

Tengo al portero de la Selección de Honduras y esa es ventaja, el otro día lo dije ‘tengo al mejor arquero de la liga y que tenía grandes jugadores por puesto’. La seguridad que nos da Buba nos da la posibilidad de ser un equipo más ofensivo porque siempre confiamos en que él puede solucionar cuando tengamos problemas.

¿Qué espera del Motagua de César Obando?

Lo vi contra Real Sociedad y vi que quiere implementar algunos cambios, el caso de su hijo. Me parece que quiere implementar cosas nuevas, el tiempo le dirá si estaba acertado o no.

¿Qué representa tener a su hijo trabajando a su lado?

Tengo a Erick ahora aquí conmigo y estamos en permanente comunicación con respecto a la información. Lo viene haciendo desde que estábamos en Platense (2009). Nos ayuda un montón en la parte que yo no manejo que es la tecnología en plataformas y me da fortaleza porque da compañía, me fortalece tenerlo cerca.