Con esta respuesta Vázquez no le cierra las puertas en un futuro al cuadro olimpista, equipo con el que tuvo grandes enfrentamientos a lo largo de los últimos años.

¿Dirigirías al Olimpia?, fue la consulta que le hicimos a Diego y el sudamericano respondió: “ En este momento estoy tranquilo, no me gusta hablar de supuestos y ya veremos cuando se de en su momento, si es que se da ”, indicó.

Diego ha sido vinculado en los últimos días en el banquillo del Herediano, por lo que el argentino señaló que por ahora se encuentra analizando cada propuesta de trabajo que ha recibido.

“He tenido comunicaciones con representantes, sí hay bastante interés y me han llamado periodistas de Costa Rica, pero en concreto no he recibido una. Hay que estar tranquilo y tengo que estar sereno”, expresó.

Por otra parte, “La Barbie” fue consultado sobre Héctor Vargas y su gran inicio al frente del Real España ya que ha ganado todos sus partidos como DT de la máquina.

“El profe anda bien y los resultado están ahí, y no es hablar mal del técnico anterior porque llegó a una final y los análisis se hacen al final. El Potro jugó la final y eso tiene méritos”, puntualizó.