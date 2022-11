Explosivas palabras de Vargas tras fracaso del Real España

Ser el primero en entrar a una conferencia de prensa no es fácil, aún peor cuando el entrenador del equipo derrotado se encuentra perplejo con un semblante abatido.

Héctor Vargas y el Real España fracasaron en el Apertura 2022. Quedaron eliminados en casa ante Victoria (2-3 en global) en el repechaje y a pesar que hace seis semanas la Máquina se ilusionaba con el doblete, finalmente quedaron con un nadaplete.

El técnico argentino fue tajante y preciso en sus respuestas. Apuntó que a sus jugadores le faltaron efectividad, afrontó con autoridad una pregunta de muy mala leche y su respuesta a la consulta sobre sí seguirá o no como estratega del Real España se le dejó a merced al presidente Elías Burbara.

LA CONFERENCIA

¿Qué sensaciones deja la eliminación?

Cuando venís con toda la ilusión el título y eso se derrumba pesa porque realmente se hizo todo. Todo nace del penal que no fue en La Ceiba (empate 1-1 al 90+6), y hoy en las primeras dos que ellos tuvieron, las metieron. Tuvimos varios con Ramiro Rocca y Pedro Báez, no pudimos empatar 2-2. Tengo que confirmar el penal al último minuto que no cobraron, pero si era penal ¿por qué no lo pitó? Justo no pusieron el árbitro que expulsó a Buba López ante Real Sociedad y lo nombraron en liguilla. Simplemente queda reordenar todo. Fue un torneo cansado con los viajes en Liga Concacaf a Costa Rica (x3) y Nicaragua, eso fue notable porque jugamos 28 partidos en la temporada. Hoy fue el primer partido que perdimos con Real España en liga en el torneo local.

¿Qué le pareció la actitud del equipo?

Espectacular porque estuvimos siete opciones claras para gol. Nos faltó la afectividad y tranquilidad, estábamos seguros que el segundo lo metíamos nosotros y el tercero se lo hacían ellos, eso se los dije en el descanso. La desesperación nos llegó a intentar entrar por todos los medios, nos faltó claridad quizás, pero también existió la existió del penal, que si es penal por qué no lo cobró. Nos fuimos contundentes, el rival se llevó el premio y simplemente felicitarlo.