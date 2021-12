Fiel a su estilo, el entrenador argentino Héctor Vargas aseguró que es el estratega indicado para reemplazar en Olimpia a Pedro Troglio, quien decidió unirse al San Lorenzo de Argentina.

En entrevista con el periodista Manfredo Reyes, el “León de Fomosa” se postuló para llegar nuevamente al banquillo del cuadro olimpista con el que ganó tres títulos de Liga Nacional.

¿Se le quema la miel por regresar al Olimpia?, fue la consulta que se le hizo al técnico sudamericano.

Héctor Vargas inmediatamente de manera contundente respondió: “Yo estoy en una situación de paz familiar. Si me toca yo ya salí campeón con Olimpia, si se viene la opción de trabajar me da la impresión que para un pentacampeonato soy el más indicado para Olimpia”, señaló.

Y añadió: “Después puede optar con el que quiera ya que tiene la capacidad económica para hacerlo, pero me parece que con el buen equipo que tiene el más indicado para Olimpia soy yo por el conocimiento que tengo del fútbol de este este país”.

A Vargas se le consultó las razones por las que considera debería de ser el nuevo DT del equipo merengue y expresó que ha sido de los estrategas más ganadores en los últimos años en el balompié catracho.

“De los que están desocupados y que han ganado campeonatos el único soy yo. De los últimos 14 campeonatos los hemos ganados entre Troglio, Diego y yo, una el Tato García que lo ganó hace como cinco años”, respondió.

Y siguió agregando: “Troglio se fue para San Lorenzo, Diego sigue en Motagua y el único desocupado soy yo”.

Por otra parte, Héctor Vargas reveló que ha recibido ofertas de varios clubes de la Liga Nacional, pero de momento dichos ofrecimientos no han llenado sus expectativas.

“Estamos esperando la oportunidad. Me han llamado equipos de primera pero no me interesó la propuesta, vamos a esperar”, puntualizó.