Héctor Vargas habla del fracaso de Honduras, los equipos que lo llamaron y ‘recadito‘ a Diego Vázquez

San Pedro Sula, Honduras.

A Héctor Vargas el semblante le cambió. Ahora está más relajado y disfrutando del tiempo con su familia. No dirigió en el Torneo Apertura 2021 y contribuyó con el Lone FC de la Liga de Ascenso como asesor deportivo sin cobrar. Disfruta viendo el campeonato nacional y despedazó a la Fenafuth por el fracaso de la Selección de Honduras rumbo al Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo ha sido su etapa de asesor deportivo? El tema pasó por colaborar con el fútbol porque me ha dado tantas cosas. Tengo una amistad con Alvin Lone y de vacaciones me pidió la colaboración. Yo no cobro ni un peso, lo hago ad honorem. Colaboré seguido, terminamos las vueltas en primero y jugamos las semifinales, este equipo nunca había llegado a estas instancias. ¿Extraña estar en el banquillo de la Primera División? Te digo la verdad, yo creo que gané mucho más porque he estado con la familia, tenía 10 años seguidos de trabajar y le había dado poco tiempo a ellos en mis etapas con Victoria, Olimpia y Marathón. Sinceramente no extraño dirigir porque vengo de sacarme el rigio con el Lone. Ahora, en cualquier momento sale algo porque me han llamado.

¿Qué equipos lo llamaron? Me llamó Platense antes de que llegara Primi, Real Sociedad, Victoria y hablé con el presidente del Vida como en la segunda fecha y yo tenía ese problema de contrato con la gente de Marathón. E incluso tuve la posibilidad de ir al Águila de El Salvador. ¿Si comienza el Torneo Clausura 2022 y lo llaman...? Ya me pasó con el Victoria, hace 10 años cuando estaban descendidos lo agarré con 19 puntos y Platense 22. Lo salvé y estuvimos cerca de clasificar. Al siguiente torneo fuimos finalistas, no hay problema. Uno conoce como es el fútbol hondureño y como juegan los equipos. SEMIFINALES ¿Quién es el favorito para ser el campeón del Torneo Apertura 2021? Yo sigo viendo favorito a Motagua y Olimpia, porque conocen estas instancias. Es difícil competir ante el plantel que tiene el Olimpia, da la impresión que puede ser el candidato firme, que superará al Vida en semifinales. Motagua sabe jugar estas instancias, ellos pueden jugar la final. La experiencia dice mucho. En los últimos torneos hemos estados mucho en estas instancia Troglio, Diego y yo, no es para cualquiera un campeonato. De los últimos 12 campeonatos, 11 los hemos ganado entre Troglio, Diego y yo. ¿Le sorprendió que Real España y Vida terminaran arriba? No, porque tienen buen plantel, creo que el plantel de Real España es el mejor del torneo, yo se lo dije al gerente cuando lo encontré en Siguatepeque. Tienen un plantel completo, inclusive más que Olimpia. Ahora, el de más experiencia es el de Olimpia y su inversión.

¿Quién carga con la mayor presión, Diego Vázquez, Pedro Troglio o Raúl ‘Potro‘ Gutiérrez? La presión más grande la tiene Diego porque desde hace tres años no gana nada, viene de no ganar ni en Concacaf y de ser eliminado en semifinales por Olimpia. SELECCIÓN DE HONDURAS ¿Quién carga con el fracaso de la Selección de Honduras? El que elige al entrenador, porque a uno le ofrecen trabajo y lo acepta. El problema está en la capacidad del que se elige. Porque también hay que tener cierta capacidad para elegir. Como Fabián Coito que creyó que iba a repetir lo de selecciones menores con Uruguay, lo de Coito fue formar a un técnico porque se llevó experiencia y luego elegir al Bolillo cuando aquí no conoce a nadie. Eligieron al técnico para que dirigiera dos partidos claves y ni sabía si Elis se pintaba el pelo, o Quioto u otros jugadores que habían hecho goles. Si no se dejan asesorar los de la Federación, las distintas selecciones hondureñas tendrán constantes fracasos como en los últimos tiempos. ¿El jugador es el menos culpable? Claro que sí, si llaman a la Selección a Acosta que juega en la MLS o en la tercera división, la culpa no la tiene Acosta, sino quien lo llama. Son mensajes indirectos para este fútbol. A nosotros, digo Pedro, Diego y yo, nos han subestimado al llamar a un tal Facussé, a otro Acosta, a uno de Panamá, que después no lo citaron más ¿por qué no pusieron a Diego Vazquez o a Pedro Troglio para estos últimos partidos si el Bolillo no conocía a los jugadores? Bolillo no hará magia, lo trajeron quizá para el Mundial de 2026, pero pienso que las reglas serán diferentes porque ya estarán los tres clasificados, México, Estados Unidos y Canadá, me parece que habrá uno o dos clasificados, me parece que será más difícil la eliminatoria en 2026.