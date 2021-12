“Lo que quiero es que nos encontremos y ambos nos perdonemos. Que me perdone a mí y yo perdonarlo. Quiero que hagamos un pacto entre los dos, necesito estar cerca de tí porque no sé la hora que me pueda morir. Tengo 67 años y paso enfermo de la presión”, fueron las palabras del papá del goleador.

“Hoy ha sido un día muy lindo para mi por que Dios me dijo: ‘Levántate y ve a ver a tu papá, no puedes vivir con rencor en tu corazón todo el tiempo’. Mi mamá que tanto amo y que siempre ha estado para mi también me empujó a poder dar ese paso tan importante en mi vida. Lo mejor esta por venir viejo, todo va a estar bien”, escribió el delantero catracho en su Instagram.

“En esta vida no somos perfectos. Si pudiera verlo de frente le dijera; hijo mío ¿qué puedo hacer yo para que vos me perdonés por todo lo malo que te he hecho, porque no fui buen padre?. Pero así como fuiste futbolista, naciste coronado porque yo también fui futbolista. Tuve oportunidad de jugar en Marathón, Platense y Vida, pero por lo poco que pagaban mejor me vine a trabajar a Islas de la Bahía, pero naciste con esa fortuna”, agregó don Martín en el canal de televisión.

El papá de Quioto comentó que no buscaba a su hijo por dinero ahora que es un famoso futbolista. “Es cierto que soy pobre, pero mis frijolitos no me fallan. En esta pandemia logré conseguir seis meses de trabajo. No es por dinero, es porque quiero sentir el cariño y el amor de él”.

La noticia se regó en las redes sociales y Romell Samir contestó a su padre en vivo: “Yo nunca lo extrañé, nunca viví con él, yo estaba pequeño cuando se fue de la casa. Nunca se dignó en querer ayudarme, ni siquiera un consejo. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ahora si quiere venir a hablar conmigo?. Ahora tengo 29 años. ¿A los cuantos años salí de su casa cuando me corrió?”, declaró.