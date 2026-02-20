Héctor Castellón no baja los brazos: su historia de superación y su ambición de ser campeón

Pero a pesar de todas las adversidades, el entrenador de 65 años, con temple de acero, nunca se vino abajo y con una fe inquebrantable, más el apoyo de los médicos y su familia, ha logrado salir adelante y su mejoría es notoria, llegando al punto de estar muy cerca de volver a los banquillos en Liga Nacional , el lugar donde es más feliz y en donde no pierde la ilusión de volver a ser campeón como lo hizo en el 2015 con el Honduras Progreso.

Desde entonces, el técnico oriundo de Muchilena, Omoa , se ha centrado en su salud y ha atravesado un largo proceso de recuperación en el que le ha tocado experimentar momentos difíciles como la pérdida de su capacidad motriz en la parte inferior de su cuerpo, la debilidad en sus piernas y el permanecer inactivo.

Para Héctor Castellón l a vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Mientras se encontraba dirigiendo a los Lobos UPNFM, una dura enfermedad lo obligó a dejar a un lado la profesión que tanto ama para planear la estrategia adecuada para centrarse en el partido de su vida.

Siempre estar en su casa a uno le permite relajarse. Estar yendo al mar, ver la playa, ver las montañas, la naturaleza en sí. Eso de alguna manera le da uno la tranquilidad y estar en paz con uno mismo y con Dios, que es lo más importante.

Todavía no estoy al 100% de salud. Estoy en ese proceso de recuperación, he avanzado bastante y bastante bien y en ese sentido he mejorado. Falta todavía seguir en ese proceso que ha sido lento, muy lento porque yo no me operé, lo hice a puro medicamento. Estoy aquí en mi casa, en mi aldea Muchilena y eso me ha permitido estar tranquilo, viendo mucho fútbol, ​​disfrutando y, sobre todo, teniendo la mente tranquila.

Con la tranquilidad que le caracteriza, energías renovadas y una ferviente pasión por el fútbol, ​​​​Castellón habló con Diario La Prensa pocos días después de haberse graduado como entrenador con licencia pro en un curso avalado por la Real Federación Española de Fútbol y la Federación de Fútbol de Honduras, dejando claro que aún tiene mucho que aportarle al balompié nacional.

En la pasada Teletón usted dejó un estremecedor testimonio de todo lo que ha vivido. ¿Cuál fue la situación más difícil por la que usted pasó?

No ha sido fácil porque yo he sido una persona que siempre ha estado activa haciendo lo que me gusta y de la noche a la mañana me pasó esta situación de salud que no fue provocada más que por la naturaleza de las enfermedades y de repente tuve que parar porque no podía ya ejercer mi trabajo. En su momento había que tomar una decisión entre los médicos y yo de dónde podía comenzar la rehabilitación.

Entre las diferentes organizaciones que me ofrecieron la posibilidad y el presidente del Olimpia, con el presidente de los Lobos, tomó la decisión de que fuera en la Teletón. Yo estuve de acuerdo, mis médicos estuvieron de acuerdo y muy agradecido con la atención en el Teletón que ha sido realmente muy aleccionadora y me han ayudado mucho a recuperarme al grado de que todavía no camino por mi propio pie, pero ya camino con andador y me falta recuperar ya la parte de los tobillos, que es donde todavía débil estoy, pero ya en la parte de la cadera y las rodillas con toda la terapia que me dieron en el Teletón me ayudaron grande.

¿Qué fue lo más difícil de todo este proceso?

Ser improductivo, además de la salud. Sentí en algún momento lo peor porque la parte, cuando me dijeron que se trataba de asuntos cancerígenos. La preocupación es normal y vino un momento difícil que o ayuda a uno para salir adelante la familia y los médicos.

Tengo a la doctora Chávez en Tegucigalpa que me guió, que me supo elevar cuando me miraba muy bajoneado como decimos y cuando me veía muy alterado también me ponía en equilibrio y siempre me ha llevado por el camino que tendría que llevarme y me ha sacado adelante, más la mano de Dios, que nunca me he soltado de él y en ese sentido he estado muy bien. Ahora solo me falta recuperar la fuerza, que es la que estoy trabajando y, sobre todo, la fuerza de los tobillos, que al estar dormidos los pies es cuando me ha costado un poquito, pero ahí vamos, con paciencia y con terapia y con trabajos diarios que lo estoy recuperando al grado de que ya ando en casa con andador y he dejado atrás la silla de ruedas.

¿Ha extrañado los banquillos en todo este tiempo?

Sí, los he extrañado porque soy un tipo que me gusta mi trabajo y me gusta lo que hago, pero también me ha permitido reflexionar en esas reflexiones de vida que hace uno para darse cuenta de que a veces uno se descuida en ciertas cosas por estar en el trabajo haciendo lo que a uno le gusta y descuida a la familia, la salud, no come bien y de repente el mundo se te viene encima porque se viene una enfermedad inesperada y yo he sido un tipo de hacer ejercicio, me gusta el ciclismo, hacer 30-40 km cuando tenía tiempo, cuando Venía aquí a mi casa era lo normal o ir a la pesca, me gusta mucho pescar, entonces hoy no lo he podido hacer, pero sí he extrañado muchísimo estar haciendo lo que me gusta, pero también me ha permitido estar viendo mucho fútbol, ​​​​muchos partidos, estar disfrutando, esperando recuperarme cuando Dios así lo decida y volver a trabajar, que es lo que más me gusta.

Después de todo lo que ha vivido, ¿cómo se siente tras haber obtenido la licencia pro de entrenador?

Este era un proyecto que yo inicié cuando iniciaron todos mis compañeros. Yo inicié el curso de la licencia prop, estuve en clase, me asignaron mi tutor en la Federación Española de Fútbol y desafortunadamente en medio del proceso, preparando el proyecto final de la licencia pro, yo me enfermo y legó un momento en que ya no pude recibir ni las tutorías ni poder seguir con el proyecto porque estaba en un momento difícil de la salud y tuve que parar.

La Federación de Honduras estaba enterada, los maestros de España estaban enterados. De hecho yo hice mis exámenes prácticos en silla de ruedas y no tuve ningún problema, pero ya al presentar el proyecto final no pude terminar porque era una tesis bastante amplia, muy robusta y entonces me dieron un compás de espera y cuando ya sentí que ya podía seguir con el proyecto la Federación de Honduras me permitió terminarlo y luego cuando lo revisaron, que ya estuvo listo todo, solo esperé el momento en que me permitieron hacer la defensa del proyecto y bueno, ya está hecho, ya terminé eso, aunque sea todo enclenque lo Pude terminar y ya es un proyecto más que él terminó en este proceso de recuperación.

¿En qué consiste haber obtenido esta licencia?

Acuérdese que yo estudié en México, allá me hice entrenador y vi la oportunidad aquí en Honduras. Me invitó a la Federación cuando vino el proyecto de la licencia pro entre la Federación de España y la Federación de Honduras. Diego Vázquez su servidor y por ahí otros profes que estábamos en primera división fuimos invitados al proyecto y me gustó la idea. Esto sigue siendo un complemento para lo que uno ya sabe, al final la base de lo que usted ha aprendido, más lo que aprende en el pro, me ha ayudado a irme dando cuenta de que no he estado tan errado en todo lo que he aplicado y solo me ha servido para considerar e que lo aprendido ha sido bien aplicado y aplicar las cosas nuevas que aprendí.

Quiere decir que viene con las energías renovadas...

Muchísimo. Yo he sido un tipo muy echado para adelante, además estoy chavo todavía, creo que le puedo dar mucho al fútbol, ​​todavía puedo dar un poquito más y en eso estoy. Estoy aquí viendo fútbol, ​​empapado de la Liga, viendo a los equipos de Honduras participando en la Champions, viendo la Champions y siempre seguirnos empapando del fútbol y eso pues a uno lo renueva.

Ya que menciona que ha estado viendo la Champions Cup, ¿qué opina de la participación de los equipos hondureños?

Me gustó Olimpia. Olimpia siempre ha tenido la característica de que es un equipo con mucha jerarquía y creo que ha hecho una buena competencia, era complicado competir contra el América, pero creo que Olimpia le hizo un buen partido aquí, pequeños descuidos ahí a veces y luego allá en México hizo un partido bastante decente, quizás con menos oportunidades, pero bastante decente.

Sobre Real España siento que fue un partido que lo planearon a ciegas. o voy a decir que es un accidente del fútbol porque las diferencias eran notorias, pero creo que no prepararon el partido, con esas veces que uno dice: "Voy a planear un partido como para minimizar los daños que nos puede hacer Los Ángeles".Se planeó un partido no irrespetando a Los Ángeles, pero quedaron muy expuestos ya estos equipos si usted le deja espacios y lo hacen ver mal. 30 minutos y este equipo ya los tenía doblegados y luego el España muy desordenado, muy ahogado. Yo creo que es una buena lección para efecto de que estos partidos hay que buscar información antes de planearlos. Ellos tenían mucha información de España, pero el España no tenía ninguna información de Los Ángeles.

A su criterio, ¿qué le hace falta a los equipos hondureños para competir a nivel internacional?

Es notorio que estos equipos con dinero pueden comprar mucho talento. No es fácil ninguna información de Los Ángeles. En ese sentido creo que ahí está la diferencia. Tenemos instalaciones dignas, por lo menos ya que vengan los equipos internacionales a Honduras y ya les podemos decir: "Esta es nuestra casa, es digna, humilde quizás en las instalaciones por fuera, pero digno en el terreno de juego". Tenemos buenos terrenos de juego, tenemos muchas cosas buenas. El paso siguiente es ir mejorando el talento hondureño y ese talento seguirlo proyectando. Nosotros somos exportadores de jugadores, tenemos que exportar jugadores porque no podemos traer cuando no tenemos dinero. Los países que normalmente contratan jugadores es porque tienen dinero y aquí contratamos jugadores tipo C. Hay jugadores top, hay jugadores A, hay jugadores B y hay C. Nuestros equipos pueden traer C y algún otro jugador que anda por ahí que nadie conoce. Es importante ir mejorando el sistema de contratación, dar seguimiento a jugadores que podemos traer y eso va a enriquecer al fútbol nacional.

Han pasado ya 10 años desde que usted ganó el título de Liga Nacional con el Honduras Progreso y desde entonces ningún técnico hondureño ha logrado salir campeón. ¿Qué opina usted de eso?

No es fácil ser campeón en Honduras. No es fácil, es complicado. Prueba de ello es que los equipos andan buscando entrenadores en el exterior para ver si lo logran, porque no han podido encontrar en los entrenadores nacionales la respuesta a esto ya veces ni los entrenadores extranjeros lo pueden lograr. No es fácil ser campeón porque a los entrenadores hondureños no les dan proyectos grandes. Ojalá algún hondureño pueda lograrlo y espero ser yo que todavía tengo esa ilusión y si no soy yo que sea otro que arme un buen proyecto.

¿Qué tenía aquel equipo del Honduras Progreso con el que salió campeón?

Yo fui afortunado de encontrar un grupo de muchachos obedientes, primero, un grupo que estaba armonizado, lo reforcé con los jugadores que pensé que tenían que estar en el equipo y de ahí arrancamos un proyecto que no pensé que hubiera dado los frutos tan pronto y era un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Todavía andan algunos de ese campeonato jugando ahí. "Mango" Sánchez en Olimpia, Tejeda en el Génesis, "Camellito" Delgado en el Olancho y por ahí algunos en segunda ya veteranos.

¿Por qué cree usted que los clubes de la Liga Nacional no confían en los entrenadores hondureños?

Nosotros mismos hemos tenido la culpa, porque siempre que nos han dado proyectos porque siempre que nos han dado proyectos es porque no hemos mostrado nuestra real capacidad manejando un equipo, después los directivos no buscan el talento hondureño de entrenadores, pero esto no solo es de Honduras, o sea, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, etc.

Sin embargo, sí creo que hay entrenadores preparados en Honduras que tienen el conocimiento de manejo de equipos, de proyectos de fútbol para poder demostrar sus capacidades sobre todo a la primera, porque el entrenador tiene que mostrarlo a la primera, no hay segunda oportunidad. Le dan un proyecto y usted en el primer torneo tiene que mostrarse, porque el tercer cuarto partido ya lo están quitando y van a buscar entrenadores que vienen de afuera.

¿Cree usted que el hecho de que hayan pocos técnicos hondureños en primera le ha afectado a la Selección Nacional?

No lo veo así yo. Le pongo un ejemplo, Haití va al Mundial y no refleja lo que es su liga o lo que sus entrenadores realizan en su liga. Haití va al mundial porque la sangre de los haitianos estaba allá en Europa y los haitianos europeos son los que clasificaron a Haití al mundial. Panamá s el único equipo que siento su liga no refleja lo que es la selección, entonces la Selección de nosotros no refleja lo que es la Liga Nacional. No va por ahí, es parte del talento. Necesitamos preparar mejor a nuestro talento, exportarlo para que se sigan preparando y de esa manera poder tener mejores jugadores.

Ya que hablamos de la Selección. ¿Hay que apostar por la escuela europea, sudamericana u hondureña?

No importa lo que tenga como título o nacionalidad. Es conocer la idiosincrasia, es conocer muchas cosas. Vuelvo a poner el ejemplo de Panamá, es un europeo que sus pocos éxitos los había tenido en España y ha encontrado, que por cierto ya se le están envejeciendo, ya le han permitido ir a este Mundial, le va a costar para el otro, pero no me inclina por ninguna nacionalidad.

Lo que sí les puedo decir es que el fútbol de Honduras necesita un revulsivo que motive a la gente que maneje el fútbol, ​​acuérdese que esto es una industria. Hay directivos que son los que ponen plata para que el fútbol funcione y ellos son los que deciden y dentro de lo que estoy viendo parece que han elegido por un europeo para que dirija la parte directriz de la Selección y eso es bueno porque refresca la idea. Ahora hay que ver esa directriz por quién se decide. Todo hay que irlo viendo para ir sabiendo por dónde puede ir el proyecto.

¿Qué se viene para Héctor Castellón en el futuro?

Lo primero es que estoy enfocado en la parte de la recuperación mía, de la salud. Espero pronto estar caminando que estoy enfocado en la parte motriz, cuidándome en todos los aspectos, pero sobre todo en la parte motriz y luego, cuando ya esté más o menos pudiendo caminar voy a buscar una oportunidad de trabajo porque tampoco me gusta estar "echando la hueva" como dicen. Todavía tengo mucho para darle al fútbol.

¿Ya has tenido ofertas para volver a dirigir?

Me han llamado, me han consultado sobre cómo me siento y cómo estoy, pero les digo que estoy enfocado en la parte de la recuperación de la motricidad y que ahorita aunque quiera no puedo. De la cabeza estoy bien, todo estoy bien, pero el fútbol requiere de mucho tiempo, mucha energía y quiero terminar de recuperarme esperando verlo pronto y con la ayuda de Dios poderlo lograr.

¿Qué es lo primero que va a hacer cuando vuelva a dirigir a un equipo?

Trabajar y darle gracias a la afición. Fíjese que cuando estaba enfermo en los últimos partidos que dirigí, que estaba en silla de ruedas la afición del España, del Motagua me recibió con mucho afecto, no sé si porque veían el esfuerzo o porque les daba lástima verme en una silla de ruedas.