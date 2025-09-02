Hansi Flick y Xabi Alonso juntos: ¿cuál es el motivo de su encuentro?

El alemán Hansi Flick, Xabi Alonso y Diego Pablo Simeone, los técnicos de los grandes aspirantes al título de LaLiga EA Sports, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, posaron juntos en la fotografía de familia del encuentro de los entrenadores profesionales que tuvo lugar en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Flick y Alonso, que se encontraron por primera vez desde que este último se hizo cargo del conjunto madridista tras relevar al italiano Carlo Ancelotti, escoltaron a Simeone en la puesta en escena, con Ernesto Valverde y Manolo González, entrenadores de Athletic y Espanyol a la derecha del germano.