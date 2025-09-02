  1. Inicio
Hansi Flick y Xabi Alonso juntos: ¿cuál es el motivo de su encuentro?

Los principales técnicos de LaLiga EA Sports se dieron cita en la sede de la RFEF en un encuentro profesional marcado por la camaradería y el análisis colectivo del fútbol español.

  • 02 de septiembre de 2025 a las 10:16 -
  • Agencia EFE
Hansi Flick y Xabi Alonso platicando.

 Foto: Diario Marca.

El alemán Hansi Flick, Xabi Alonso y Diego Pablo Simeone, los técnicos de los grandes aspirantes al título de LaLiga EA Sports, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, posaron juntos en la fotografía de familia del encuentro de los entrenadores profesionales que tuvo lugar en la sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Flick y Alonso, que se encontraron por primera vez desde que este último se hizo cargo del conjunto madridista tras relevar al italiano Carlo Ancelotti, escoltaron a Simeone en la puesta en escena, con Ernesto Valverde y Manolo González, entrenadores de Athletic y Espanyol a la derecha del germano.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, fue el anfitrión del amigable encuentro de la mayoría de los entrenadores de Primera y Segunda, así como de otros que se encuentran actualmente sin equipo como Sergio González, Borja Jiménez o José Ramón Sandoval, entre otros, en la sede federativa, donde pudieron conversar distendidamente.

En la reunión, celebrada en estas fechas ante el parón de la liga por la actividad de las selecciones nacionales, se aprovechó también para analizar las grandes líneas maestras, compartir experiencias, hacer un balance de lo acaecido la pasada temporada y desarrollar nuevas líneas de mejora en el aspecto colectivo. EFE

