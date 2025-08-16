La queja de Hansi Flick tras triunfo del Barcelona y sorprende sobre la polémica

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, explicó al término del encuentro que "si el árbitro no para hay que seguir el juego" a la hora de referirse al tanto de Ferran Torres en el triunfo ante el Mallorca por 0-3.

"En el otro lado es normal que estén descontentos. Al final, como equipo, el árbitro no paró el juego, y tenemos que seguir si no lo para, siempre. El Barça, antes de llegar yo, era eso, ahora les digo que estén centrados y continúen jugando. Si el árbitro no para, hay que seguir", aseguró.

El alemán mostró el camino por donde puede mejorar el equipo: "No es fácil mantener al motivación al descanso con dos goles y jugadores de ventaja, pero tenemos que jugar más rápido, el Mallorca ha estado muy resguardado en defensa, estamos felices por los puntos pero tenemos que mejorar ciertas situaciones".