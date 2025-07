Guido Pizarro confirma interés de Tigres en el hondureño Joseph Rosales

México.

El estratega reveló en conferencia de prensa que sí existe un interés por fichar al lateral zurdo hondureño Joseph Rosales, ya que en esa posición donde él juega, el equipo felino está escaso de recursos y el catracho es seria opción.

¿Qué pasa con lo del hondureño Joseph Rosales? ¿Es un refuerzo que caería bien?, le consultó el periodista.

"Sí, lo de Joseph Rosales es una de las opciones, sabemos que hoy en día no tenemos defensor zurdo, tenemos que incorporar, entiendo que se pueda resolver por una o por otra pronto".

Luego de esa pregunta, otro periodista azteca le pidió una respuesta de que Tigres ya no está fichando jugadores de renombre, tal como ha sucedido en las últimas temporadas en la Liga Mexicana de Fútbol.

"Sí, sinceramente esa época dorada fue un ciclo, seguramente todos nos tenemos que ir adaptando a que esos nombres no estén algún día. Entiendo que cuando llegamos no teníamos cartel, no había un armado del equipo. Entiendo que individualmente tenemos un gran equipo, pero independiente del nombre tenemos que buscar en las características del jugador", detalló el exseleccionado mexicano.