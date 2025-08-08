  1. Inicio
Giro inesperado: la decisión final del Barcelona con Ter Stegen

El Barcelona ha lanzado un nuevo comunicado con respecto a Ter Stegen.

  • 08 de agosto de 2025 a las 18:30 -
  • Agencia EFE
Barcelona, España.

El Barcelona ha informado este viernes de que el portero alemán Marc-André Ter Stegen "ha firmado la autorización para que los servicios médicos del club tramiten ante LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica".

El club agrega que de esta forma "se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato".

El Barcelona expedientó y retiró la capitanía al meta alemán tras negarse éste a firmar su consentimiento para que el club envíe un informe médico a LaLiga tras su intervención quirúrgica.

Este mismo viernes el jugador hizo público un comunicado en el que se avenía a firmar el documento con su consentimiento personal para acercar posturas con el club catalán.

Ter Stegen comentaba en su comunicado que se encuentra a "disposición de colaborar" en el citado asunto y "facilitar la autorización requerida".

