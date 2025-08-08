Giro inesperado: la decisión final del Barcelona con Ter Stegen

Barcelona, España.

El Barcelona ha informado este viernes de que el portero alemán Marc-André Ter Stegen "ha firmado la autorización para que los servicios médicos del club tramiten ante LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica".

El club agrega que de esta forma "se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato".