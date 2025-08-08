  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida

El jugador se fue a despedir de sus compañeros en el Barcelona y firmará el contrato de su vida: revelan su millonario salario.

Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
1 de 17

La marcha de Iñigo Martínez del Barcelona fue una sorpresa para muchos. Fabrizio Romano lo confirmó y el defensor parte rumbo al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
2 de 17

Es por ello que siguen saliendo detalles. Este viernes el jugador se ha despedido del club azulgrana para partir rumbo a su nuevo proyecto en Arabia Saudita.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
3 de 17

Desde Arabia Saudita han desvelado su brutal salario tras dejar al Barcelona de Hansi Flick. Se despidió del club y firma el contrato de su vida con el Al Nassr.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
4 de 17

El centra dijo adiós este viernes a sus compañeros en el Barcelona, donde ha jugado las dos últimas temporadas, antes de poner rumbo hacia Arabia Saudí para firmar por el Al-Nassr.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
5 de 17

Martínez, que formó con Pau Cubarsí la pareja de centrales titular en el pasado curso, renovó su contrato la pasada temporada con el Barcelona con la condición de que podía marcharse libre en el caso de que recibiera, nuevamente, una gran oferta procedente del fútbol saudí.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
6 de 17

Y la oferta ha llegado este verano. En la despedida de Íñigo Martínez, que recogió sus últimas pertenencias de la ciudad deportiva Joan Gamper.

 Foto EFE
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
7 de 17

En el lugar ha estado presente el presidente de la entidad Joan Laporta, quien quiso saludar en persona y junto al resto de la plantilla al central.

 Foto EFE
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
8 de 17

La noticia positiva para el Barcelona en todo este asunto es la incidencia que tendrá la marcha del central de Ondarroa en el 'fair play' económico, que liberará unos 14 millones de euros de masa salarial, lo cual debería permitir inscribir al meta Joan Garcia.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
9 de 17

El central se había convertido en un referente tanto en la defensa azulgrana como en el vestuario, debido a su ascendiente en el vestuario y con los jóvenes jugadores.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
10 de 17

Con su marcha, el Barcelona dispone de cuatro jugadores como centrales: Pau Cubarsí, Ronald Araujo -que es el nuevo capitán-, Andreas Christensen y Eric Garcia.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
11 de 17

Este último ha jugado la última temporada como lateral diestro, posición en la que también se desenvuelve el francés Jules Kounde, que llegó al Barcelona precisamente como central.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
12 de 17

En central vasco abandonará el Barça después de dos temporadas para unirse al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Ya se ha revelado su contrato y el salario que ganará.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
13 de 17

El zaguero de 34 años se marcha a coste cero, aunque el Barcelona podría ingresar una pequeña cantidad económica en concepto de variables deportivas.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
14 de 17

Barcelona libera una de las fichas más elevadas de la plantilla, unos 14 millones de euros de ma salarial, esto para inscribir los fichajes.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
15 de 17

Según apunta el medio saudí Arriyadiyah, Iñigo Martínez percibirá alrededor de diez millones netos por temporada.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
16 de 17

Iñigo firmará por dos temporadas para ser el protector de Cristiano Ronaldo y lo que se cuenta es que va a ganar el doble de lo que ganaba en España.
Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida
17 de 17

El jugador también incorporaría una cláusula que le permitiría renunciar a la segunda campaña pese a cubrir los objetivos. El jugador también incorporaría una cláusula que le permitiría renunciar a la segunda campaña pese a cubrir los objetivos.
Cargar más fotos