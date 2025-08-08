Se despidió del Barcelona y se une a Cristiano: firmará el contrato de su vida

El jugador se fue a despedir de sus compañeros en el Barcelona y firmará el contrato de su vida: revelan su millonario salario.
La marcha de Iñigo Martínez del Barcelona fue una sorpresa para muchos. Fabrizio Romano lo confirmó y el defensor parte rumbo al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.
Es por ello que siguen saliendo detalles. Este viernes el jugador se ha despedido del club azulgrana para partir rumbo a su nuevo proyecto en Arabia Saudita.
Desde Arabia Saudita han desvelado su brutal salario tras dejar al Barcelona de Hansi Flick. Se despidió del club y firma el contrato de su vida con el Al Nassr.
El centra dijo adiós este viernes a sus compañeros en el Barcelona, donde ha jugado las dos últimas temporadas, antes de poner rumbo hacia Arabia Saudí para firmar por el Al-Nassr.
Martínez, que formó con Pau Cubarsí la pareja de centrales titular en el pasado curso, renovó su contrato la pasada temporada con el Barcelona con la condición de que podía marcharse libre en el caso de que recibiera, nuevamente, una gran oferta procedente del fútbol saudí.
Y la oferta ha llegado este verano. En la despedida de Íñigo Martínez, que recogió sus últimas pertenencias de la ciudad deportiva Joan Gamper.
En el lugar ha estado presente el presidente de la entidad Joan Laporta, quien quiso saludar en persona y junto al resto de la plantilla al central.
La noticia positiva para el Barcelona en todo este asunto es la incidencia que tendrá la marcha del central de Ondarroa en el 'fair play' económico, que liberará unos 14 millones de euros de masa salarial, lo cual debería permitir inscribir al meta Joan Garcia.
El central se había convertido en un referente tanto en la defensa azulgrana como en el vestuario, debido a su ascendiente en el vestuario y con los jóvenes jugadores.
Con su marcha, el Barcelona dispone de cuatro jugadores como centrales: Pau Cubarsí, Ronald Araujo -que es el nuevo capitán-, Andreas Christensen y Eric Garcia.
Este último ha jugado la última temporada como lateral diestro, posición en la que también se desenvuelve el francés Jules Kounde, que llegó al Barcelona precisamente como central.
En central vasco abandonará el Barça después de dos temporadas para unirse al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Ya se ha revelado su contrato y el salario que ganará.
El zaguero de 34 años se marcha a coste cero, aunque el Barcelona podría ingresar una pequeña cantidad económica en concepto de variables deportivas.
Barcelona libera una de las fichas más elevadas de la plantilla, unos 14 millones de euros de ma salarial, esto para inscribir los fichajes.
Según apunta el medio saudí Arriyadiyah, Iñigo Martínez percibirá alrededor de diez millones netos por temporada.
Iñigo firmará por dos temporadas para ser el protector de Cristiano Ronaldo y lo que se cuenta es que va a ganar el doble de lo que ganaba en España.
El jugador también incorporaría una cláusula que le permitiría renunciar a la segunda campaña pese a cubrir los objetivos. El jugador también incorporaría una cláusula que le permitiría renunciar a la segunda campaña pese a cubrir los objetivos.