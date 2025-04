Real Madrid sufre para vencer a Getafe y acorta distancia con Barcelona

Madrid, España

Una clase magistral de 45 minutos de Arda Güler y dos paradones en el tiempo añadido de Thibaut Courtois bastaron al Real Madrid para seguir la estela del Barcelona, a cuatro puntos de distancia gracias a una primera parte excepcional del centrocampista turco, autor del gol con el que el conjunto blanco se mantiene en la pelea por LaLiga EA Sports tras superar 0-1 al Getafe.

Güler aprovechó la oportunidad que le brindó Ancelotti. Entre todas las piezas nuevas que aparecieron en el Real Madrid entre una rotación masiva del técnico italiano, el mago otomano sacó el tarro de las esencias para marcar la diferencia.

Firmó un acto inicial sublime que coronó con un golazo y, aunque se diluyó en la segunda parte, fue la clave para la supervivencia blanca.Con la final de la Copa del Rey en un horizonte muy cercano, Ancelotti arriesgó con seis cambios. Dio descanso a hombres clave como Bellingham o Rodrygo y se convirtió en un equilibrista de riesgo que apostó por caminar sobre un cable muy fino que unía los extremos del éxito y del fracaso.

En 180 minutos, los del Coliseum y los de La Cartuja, toda la temporada se podía ir por el sumidero.Así que todos se arremangaron para hacer frente a un auténtico hueso que saltó al terreno de juego más conservador de lo habitual. Bordalás salió a morder con tres centrales más Djené, otro defensa, en el centro del campo. Bordalás quería dejar sin espacios al Real Madrid y echar el cerrojo alrededor de Soria.

Sin embargo, el equipo de Ancelotti no estaba para bromas y funcionó como un equipo muy comprometido para no perder la estela del Barcelona.Y por encima de todos sobresalió Güler. Ancelotti dio galones al turco, encargado de organizar el juego del Real Madrid. Todos los balones pasaron por su botas. Su posición de mediocentro, en ocasiones de ancla entre la defensa y el centro del campo, fue un éxito total. El turco no decepcionó y se marcó una primera parte para enmarcar.

Eso sí, el Real Madrid pecó de cierta indolencia en los primeros instantes del choque, en los que Milla, a los dos minutos, pudo marcar con una llegada en segunda línea que salvó Courtois con una buena estirada; también se apuntó una ocasión Mayoral, titular después de siete jornadas en el banquillo, pero no aprovechó un centro de Juan Iglesias medido a su cabeza: lo remató mal, fuera de la portería de Courtois cuando estaba solo ante el belga.

Ese irregular primer cuarto de hora del Real Madrid pasó pronto al olvido en cuanto Güler se puso a los mandos. Hasta el final del acto inicial sólo se habló el idioma del turco, que manejó a su antojo el juego para terminar avasallando al Getafe.

Él mismo se encargó de abrir el marcador con un gran disparo desde fuera del área, pero con su fútbol de quilates también fue el culpable de las ocasiones que desperdiciaron Fran García y Endrick. El primero se encontró con Soria y el segundo con Djené, que salvó bajo los palos un mano a mano ante el portero del Getafe.Pero aún quedaban 45 minutos.

El Getafe, este curso, ya igualó un 0-1 al Barcelona y remontó otro 0-1 al Atlético. No estaba todo dicho, restaba un mundo por delante y el conjunto azulón tenía la necesidad de sumar tres puntos para certificar la salvación. Bordalás finiquitó su idea inicial y volvió al 4-4-2 con la electricidad de Coba y la altura y corpulencia del uruguayo Álvaro Rodríguez.