Los rostros de los 32 militares cubanos muertos en ataque de EEUU en Venezuela

Los combatientes del Ministerio del Interior son: el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años) y el coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años); los tenientes coroneles Orlando Osoria López (45 años); los mayores Rodney Izquierdo Valdés (51 años), Ismael Terrero Ge (47 años), Rubiel Díaz Cabrera (53 años) y Hernán González Perera (43 años).
Los capitanes Yoel Pérez Tabares (48 años), Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años) y Bismar Mora Aponta (50 años) fueron los primeros tenientes.
Yorlenis Revé Cuza (36 años), Alejandro Rodríguez Royo (35 años), Erdwin Rosabal Avalos (35 años), Daniel Torralba Díaz (34 años), Yandrys González Vega (45 años), Yordanys Marionis Núñez (43 años) y Yunior Estévez Samon (32 años).
Los tenientes Yasmani Domínguez Cardero (32 años), Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años) y Yoandys Rojas Pérez; así como el primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años).
Por su parte, los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias son el capitán Adrián Pérez Beades (34 años); el suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años).
Los soldados en reserva Adelkis Ayala Almenares (45 años), Alexander Noda Gutiérrez (48 años), Ervis Martínez Herrera (52 años), Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años), Juan David Vargas Vaillant (54 años), Rafael Enrique Moreno Font (35 años), Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años), Luis Manuel Jardines Castro (59 años) y Sandy Amita López (37 años).
La lista de los fallecidos se hizo pública a través de la prensa estatal cubana. Este martes es el último de los dos días de duelo nacional decretados por el Ejecutivo tras confirmar el domingo sobre la muerte de los 32 militares en el país suramericano.
Según el Gobierno isleño, los cubanos fallecidos "cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos".
Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.
Caracas era hasta ahora el principal aliado político de La Habana, así como su principal bastión económico, por los vitales envíos de crudo venezolano que llegaban de forma regular a la isla para alimentar su producción energética.