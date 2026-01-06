El temible castigo que enfrentaría Nicolás Maduro si es declarado culpable en EEUU​​​​​​

Nicolás Maduro fue detenido en la madrugada del sábado 3 de enero en una operación relámpago de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta' junto con su esposa, Cilia Flores, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.
El presidente venezolano aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que lo acompañó luego a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde fue procesado, y finalmente al centro de detención federal.
La Casa Blanca publicó imágenes de su arresto y traslado, donde se ve a Maduro caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción «DEA NYD». En el video, Maduro parece desearle a alguien "Buenas noches, feliz Año Nuevo".
Maduro compareció ayer ante un tribunal federal de Nueva York y, junto a su esposa, Cilia Flores, se declaró inocente.
Maduro es acusado de cuatro cargos principales: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer tales dispositivos en el marco de actividades contra el gobierno estadounidense.
La primera dama Cilia Flores figura como coimputada; sus cargos se centran en su presunta participación en la red de narcotráfico liderada por su esposo.
De ser declarado culpable, Maduro enfrentaría dos posibles escenarios ante la justicia estadounidense: uno de ellos sería ser sentenciado a pasar el resto de sus días en prisión, al recibir una de las penas máximas contempladas, la cadena perpetua.
Por otro lado, basados en legislación federal estadounidense, Maduro también podría enfrentar la pena de muerte.
Según la legislación federal estadounidense citada por el New York Post, un acusado declarado culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas “como parte de una empresa criminal continua” puede ser sentenciado a pena de muerte, de acuerdo con información de la Biblioteca del Congreso.
Durante la audiencia, Maduro utilizó auriculares para interpretación simultánea mientras el juez detallaba el alcance de los cargos en su contra: “El Tribunal 3 se ocupa de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos. Finalmente, en el Tribunal 4 se les acusa de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.”
El juez inició el intercambio con una verificación de identidad: “¿Es usted Nicolás Maduro Moros?”, a lo que el acusado respondió: “Sí.” Consultado sobre la notificación del auto de procesamiento, el abogado defensor intervino: “Renunciamos a la lectura pública.” Maduro añadió: “Lo tengo en mis manos por primera vez. Prefiero leerlo personalmente”.
Al momento de declarar, Maduro sostuvo: “Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente.” Su abogado aclaró que se trataba de “una declaración de no culpabilidad de todos los cargos”. El juez cerró ese tramo de la audiencia indicando: “Bridget...”, en referencia a su asistente, y añadió: “Ella te procesará.”