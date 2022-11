Piqué, entre lágrimas en su adiós del Barça: “No es una despedida. Nací y moriré aquí”

“Una relación de amor, con tanta pasión como hay entre el Barça y yo, era el momento de darnos un espacio, de darnos aire. Estoy convencido de que volveré a estar aquí. No es una despedida, en su momento me fui y volví. Nací y moriré aquí. Visca el Barça”, dijo.

Con el Camp Nou ya casi a oscuras, Piqué atendió a los micrófonos de Dazn. “Siempre es difícil decir adiós. Se ha ganado, un buen partido, me he encontrado bien. La gente ha estado con el equipo, con esa conexión que ha habido desde el primer día hasta el último”, dijo el central, acompañado por el ‘comentarista’ David Villa, destacando las amistades que ha hecho en su carrera y sincero sobre unos últimos meses “difíciles”, con el alivio del punto y final.

“No pensaba en la retirada. Siempre he sido muy claro conmigo mismo. Estos seis últimos meses han sido difíciles. Hoy ha sido una liberación. Me llevo este recuerdo inolvidable y la vida sigue. Tengo un abanico de mil cosas. Esta es mi casa y en algún momento volveré, era el momento de separar los caminos por un tiempo. Me he quitado un peso de encima, estos meses no han sido fáciles. Me quedo con la felicidad de haberlo dado todo”, terminó.