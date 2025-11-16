Ganadores de la decimocuarta edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2025

La decimocuarta edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2025 se desarrolló con un ambiente lleno de emoción, esfuerzo y alegría. Ciclistas, familiares, amigos y aficionados disfrutaron de una jornada marcada por la pasión por el deporte y la destacada participación de atletas de diversas categorías.
En esta edición, Héctor Menéndez se coronó por primera vez como campeón de la categoría Élite masculino, tras cruzar la meta este domingo con un tiempo sólido que lo posicionó como el nuevo referente de la prueba.
Por su parte, Karen Amaya revalidó su título y se convirtió en bicampeona de la categoría Élite femenina. A pesar de las dudas iniciales, la insistencia de su familia y su compromiso con las causas solidarias la impulsaron a aceptar el reto, logrando nuevamente imponerse con categoría.
Listado completo de los ganadores de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2024
Ruta – Masculino
Élite: Héctor Menéndez – 03:26:48
Sub-23: Sebastián Pavón – 03:31:39
Juvenil: Kener Ramos – 02:51:58
Maestro A: Diego Martínez – 02:50:48
Maestro B: Jesel Castellón – 02:55:09
Maestro C: Jorge Juárez – 01:56:10
Maestro D: Dimas Moyá – 01:01:08
Cadetes: Henry Sánchez – 01:55:14
Novatos A: Carlos Mira – 02:04:17
Novatos B: César Matute – 01:56:40
Ruta – Femenino
Élite: Karen Amaya – 02:58:46
Maestro A: Elena Díaz – 02:11:46
Maestro B: Jeny Garrido – 02:18:45
Novatas: Saydi Martínez – 01:08:51
Cadetes Femeninas: Jade Solórzano – 01:16:09
Bicicleta de montaña (MTB) – Masculino
Mayores: Luis Manuel Vásquez Montes – 02:03:56
Cadetes: Rodrigo Lagos– 01:03:16
Maestro A: Ronald Ponce – 02:02:30
Maestro B: Jaime Piña – 01:02:25
Novatos A: Jeanluc Boquín – 01:04:23
Novatos B: Franklin Uclés – 01:02:54
Maestro C: Marlon Calix – 01:03:42
Maestro D: Rigoberto Pantoja – 01:08:33
Categorías especiales
Bicicleta eléctrica: José Lezama – 00:55:05
Bicicleta Fat: Juan Espinoza – 01:21:34
Bicicleta de montaña (MTB) – Femenina
Maestro A: Bessi Maradiaga – 01:30:07
Maestro B: Ana Groff – 01:07:57
Maestro C: Maylin Acosta– 01:14:01
Master D: Silvia Midence – 01:31:53
Novatas: Diana Menéndez – 01:13:01
Cadetes Femeninas: Katherine Abigail Tábora Cabrera – 01:15:45