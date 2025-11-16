Ganadores de la decimocuarta edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2025

Tegucigalpa, Honduras.

La decimocuarta edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2025 se desarrolló con un ambiente lleno de emoción, esfuerzo y alegría. Ciclistas, familiares, amigos y aficionados disfrutaron de una jornada marcada por la pasión por el deporte y la destacada participación de atletas de diversas categorías.

En esta edición, Héctor Menéndez se coronó por primera vez como campeón de la categoría Élite masculino, tras cruzar la meta este domingo con un tiempo sólido que lo posicionó como el nuevo referente de la prueba.

Por su parte, Karen Amaya revalidó su título y se convirtió en bicampeona de la categoría Élite femenina. A pesar de las dudas iniciales, la insistencia de su familia y su compromiso con las causas solidarias la impulsaron a aceptar el reto, logrando nuevamente imponerse con categoría.