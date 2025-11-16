  1. Inicio
Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2025: furor y petición de matrimonio

¡Furor! Así se vivió la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2025: extranjero presente y cientos de competidores.

La decimocuarta edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO se desarrolló este domingo 16 de noviembre en Tegucigalpa.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
Los participantes arribaron desde tempranas horas al punto de partida para no perderse ningún detalle de la competencia.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
Los patrocinadores arribaron en la madrugada para recibir con la mejor atención a los ciclistas en Tegucigalpa.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
La competencia arrancó a las 6:00 am y el grupo élite fue el primero en salir.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
Competidores de todas las edades presentes en la competencia de ciclismo más importante de la región.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
Fueron 33 categorías en las que participaron los ciclistas de las diferentes zonas en busca de los tan anhelados premios.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
Colombiano y catracho: Óscar Reyes y Leonardo Gutiérrez, dos ciclistas que participaron en la competencia.

 Foto OPSA: Marbin López|
Los servicios médicos de la Cruz Roja estuvieron al pendiente ante cualquier accidente o percance con los competidores.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
Edwin Castillo sufrió un accidente en la Vuelta Ciclística 2025 y fue atendido rápidamente por los miembros de la Cruz Roja Hondureña.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
Recibió atención médica luego de caer en una rotonda y golpearse con su bicicleta.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
Este es el evento más grande del ciclismo en Honduras que remonta desde 2012.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
La Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2025 se desarrolló en beneficio a la Asociación Arca de Esperanzas, que atiende personas con lesiones cerebrales

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
La edición 2025 se llevó a cabo sobre un circuito de 32 kilómetros: inició en el Coliseum hasta el retorno de Altos de Toncontín, luego frente a la Embajada de Estados Unidos hasta la meta.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
La presencia femenina también se hizo presente en la competencia. El primer lugar de la categoría élite femenino tendrá un premio de 20 mil lempiras, el segundo lugar 7 mil lempiras y el tercer lugar 3 mil lempiras.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
Vanessa Mejía (203) y Karen Canales (204) pedaleaban con todas sus fuerzas en el anillo periférico de la capital, una ruta difícil por sus subidas y bajadas.

 Foto OPSA: David Romero
LaVuelta EL HERALDO se ha convertido en un punto de encuentro para clubes y ciclistas independientes.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
La competencia busca destacar a los ciclistas nacionales e internacionales que deciden competir cada ano. Ademas de la labor social, en este 2025 a beneficio de la la Asociación Arca de Esperanzas.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / David Romero / Alex Pérez
En el evento, Abdel Medina sorprendió a todos al pedir matrimonio a su novia Nancy Coello, justo al final del recorrido de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2025, frente al Coliseum Nacional de Ingenieros.

 Foto OPSA / Estalin Irías
Cientos de ciclistas y familiares fueron testigos del emotivo momento en pleno anillo periférico de Tegucigalpa.​​​​​​ “Mejor premio no me puedo llevar”, expresó Abdel Medina a OPSA.

 Foto OPSA / Estalin Irías
