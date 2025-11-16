Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2025: furor y petición de matrimonio

La decimocuarta edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO se desarrolló este domingo 16 de noviembre en Tegucigalpa.
Los participantes arribaron desde tempranas horas al punto de partida para no perderse ningún detalle de la competencia.
Los patrocinadores arribaron en la madrugada para recibir con la mejor atención a los ciclistas en Tegucigalpa.
La competencia arrancó a las 6:00 am y el grupo élite fue el primero en salir.
Competidores de todas las edades presentes en la competencia de ciclismo más importante de la región.
Fueron 33 categorías en las que participaron los ciclistas de las diferentes zonas en busca de los tan anhelados premios.
Colombiano y catracho: Óscar Reyes y Leonardo Gutiérrez, dos ciclistas que participaron en la competencia.
Los servicios médicos de la Cruz Roja estuvieron al pendiente ante cualquier accidente o percance con los competidores.
Edwin Castillo sufrió un accidente en la Vuelta Ciclística 2025 y fue atendido rápidamente por los miembros de la Cruz Roja Hondureña.
Recibió atención médica luego de caer en una rotonda y golpearse con su bicicleta.
Este es el evento más grande del ciclismo en Honduras que remonta desde 2012.
La Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2025 se desarrolló en beneficio a la Asociación Arca de Esperanzas, que atiende personas con lesiones cerebrales
La edición 2025 se llevó a cabo sobre un circuito de 32 kilómetros: inició en el Coliseum hasta el retorno de Altos de Toncontín, luego frente a la Embajada de Estados Unidos hasta la meta.
La presencia femenina también se hizo presente en la competencia. El primer lugar de la categoría élite femenino tendrá un premio de 20 mil lempiras, el segundo lugar 7 mil lempiras y el tercer lugar 3 mil lempiras.
Vanessa Mejía (203) y Karen Canales (204) pedaleaban con todas sus fuerzas en el anillo periférico de la capital, una ruta difícil por sus subidas y bajadas.
LaVuelta EL HERALDO se ha convertido en un punto de encuentro para clubes y ciclistas independientes.
La competencia busca destacar a los ciclistas nacionales e internacionales que deciden competir cada ano. Ademas de la labor social, en este 2025 a beneficio de la la Asociación Arca de Esperanzas.
En el evento, Abdel Medina sorprendió a todos al pedir matrimonio a su novia Nancy Coello, justo al final del recorrido de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2025, frente al Coliseum Nacional de Ingenieros.
Cientos de ciclistas y familiares fueron testigos del emotivo momento en pleno anillo periférico de Tegucigalpa. “Mejor premio no me puedo llevar”, expresó Abdel Medina a OPSA.