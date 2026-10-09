Araújo confirma que está en trámite de naturalización y advierte a Olimpia

Gabriel Araújo vive con mucha emoción la previa del duelo entre Génesis y Olimpia, un partido que podrás disfrutar por la señal de GOTV, DIEZ y HCH, y que tendrá un significado especial para el lateral brasileño por su pasado con los merengues.
El defensor también sorprendió al revelar que se encuentra en trámites de naturalización hondureña y confesó que vestir la camiseta de la Selección Nacional de Honduras sería cumplir uno de los grandes sueños de su carrera futbolística, gracias al cariño que le tiene al país que lo ha acogido durante tantos años.
CONFERENCIA DE PRENSA
¿Qué me puede decir de estos taquitos?
Estos taquitos son bendiciones de Dios, tienen algunos títulos y goles importantes.
¿Desde cuánto tiempo los tienes?
Uy, desde... A ver, cuando llegué a Olimpia.
¿Por qué los mantiene? Cuéntanos de eso
No, que ya tiene el toque, ya viene con el toque, ya viene seguro.
¿Desde Brasil?
Sí, se los gané de un amigo que fue especial porque él reconoció que antes ayudé bastante a él. Y él me regaló los tacos de él, que los tenía patrocinados por esa marca.
Sello de garantía para anotarle goles a Olimpia
Sí, ojalá.
¿Qué recordás, por ejemplo, de estos zapatos?
Goles, asistencias, mucho, mucho. Pasamos muchas cosas juntos.
¿Y estos, por ejemplo, fueron con los que anotaste el golazo de tiro libre?
Sí, sí. Pues ese también fue contra Motagua, cuando jugué contra Olimpia, contra Marathón. Contra Real España no fue, solo Marathón y Motagua.
¿Los tenés listos para mañana?
Sí, ahí está, estoy calibrando para mañana.
¿Qué representa enfrentar a tu exequipo?
Un honor muy grande, porque sabemos que vengo de salir muchas veces campeón de ahí y siempre es una felicidad jugar contra ellos.
¿Te has comunicado con alguien de tus excompañeros?
Sí, siempre estoy hablando, pero a veces ellos no hablan, pero es normal de algunos.
¿Se aíslan?
Es que tienen sus cosas también para hacer.
¿Al último que le escribiste no te contestó?
No, no, todos me contestan. Si no me contesta, yo lo parto después. No, no, me contesta a Jorgito, a Edwin, todo, todo me contesta.
Ese duelo que vas a tener ahí por esa banda, Gabriel, ¿cómo lo asimilás?
No sé si ves a un amigo, puede ser Edwin, que le tocó por ahí.Sí, cualquiera que entre. Nosotros aquí trabajamos para quien sea que esté ahí. Está bien entrenado, bien enfocado para salir bien la gente.
¿Qué te dicen los compañeros aquí? Porque son los que mejor referencia pueden dar de aquí.
No, sabía cómo juegan ellos porque son muy intensos, muy agresivos a la hora de marcar y a la hora de atacar. Son grandes jugadores, la calidad de ellos no se compara con nadie, son grandes jugadores de selección nacional, pero estamos bien trabajados.
Bueno, vos estuviste en la época de Troglio, no estuviste con Espinel. ¿Qué tanta diferencia ves entre ese equipo de Troglio y ese equipo de Espinel?
Vamos a decir que no tiene mucha diferencia porque son casi los mismos jugadores. Todo agrega a los niños que ascendieron a primera liga. Y nada, es Olimpia donde quiera que sea, donde quiera que juegue, Olimpia siempre está llegando.
O sea, en la parte futbolística lo ves similar
Sí, yo creo que era la forma más intensa que teníamos cuando jugábamos con Troglio, esa de marcar, de intensidad, de siempre ganar los partidos importantes. Salimos 45, nos quedamos 45 partidos invictos, entonces desde ahí salimos campeones invictos en un torneo. Entonces, eso no se puede apagar, no se puede borrar. Y nada, la intensidad, creo.
¿Anotarle a Edrick?
Claro, quería celebrar en la cara de él. No voy a celebrar por respeto a todos los que pasé por Olimpia, todos saben. Era un gran amigo, todos ahí son grandes amigos. Quería molestarlo un poquito a él, pero normal, es fútbol, ese es el folclore del fútbol.
Bueno, inclusive Edrick lo entiende muy bien, ese tema de la polémica. Creo que es dado para eso, vos lo conocés muy bien
Edrick es un gran portero, una gran persona, es el mejor portero de la Liga, de aquí, de la Concacaf también. Sabemos que él ya tiene muchos años en este puesto y todo. Pueden hablar lo que sea de él, para mí es uno de los mejores, junto con mi portero Balanta.
Si lo ponés a comparar ahí, es difícil
Es difícil. Edrick tiene muchos títulos, viene de lograr muchas cosas. Balanta solo está empezando, como decía ahorita, en esta Liga, y está haciendo un gran trabajo también. Y eso va evolucionando siempre.
¿Cómo te gustaría, si te tocara escoger, anotarle a Edrick: un gol de tiro libre o de penal?
Como sea, como sea. Si caía ahí el balón, ojalá le haga un golpe, un buen golpe de zurda.
Para vencer a Edrick, vos lo conocés muy bien, el detalle, lo táctico, ¿qué hay que hacer para realmente...?
Es difícil, es difícil. Edrick es un gran portero, como te dije, un excelente portero, pero tenemos bastante calidad también, no solo yo, sino mis compañeros. Ojalá estemos finos mañana para que salgamos con tres puntos.
¿Quién es el más rudo allá de aquellas épocas?
Ya salió, creo. Antes era José García, era esto, de mi época, pero ahorita, por eso, como te digo, no veo mucho así de agresión, esas cosas. Veo su equipo más mal.
Ahora que está en el mediocampo es Baptiste, por ejemplo
Sí, tiene mucha posición de valor. Yo jugué con Baptiste cuando estaba ahí, un gran jugador también, excelente, que siempre hablaba que va a ser uno de los contenciones de Honduras, que es un buen jugador.
¿Y el que mejor toque tiene, el que decimos: a este hay que evitar que tenga la pelota?
Edwin, Edwin, Jorge, estos, estos. Ya no puede dejar ni pensar.
Le preguntaba a Walter Martínez, Walter jugó en Motagua, jugó en Motagua. ¿Qué representa Motagua en Olimpia?
Digo, yo no sé si siente un gusto distinto, ¿qué creemos?Porque es Olimpia. Olimpia es el mejor equipo de aquí de Honduras, de Centroamérica, ahí están los datos. Entonces, eso es una felicidad para todos, echar un gol en la Olimpia.
¿Será el termómetro, Gabriel, para medir de qué está hecho este equipo?
Sí, claro, eso sí. Si nosotros podemos salir con los tres puntos de aquí, va a ser muy lindo, porque sabemos que estamos peleando por arriba y eso es lindo para un equipo: lograr lo mejor.
Gabriel, nos enteramos de que estás en un trámite de naturalización para convertirte en hondureño
Sí, estamos ahí en el trámite. Todavía no se sabe qué va a pasar, pero estamos ahí entrando y ojalá que quede todo chequeado.
¿Cómo surge la idea de naturalizarte?
Yo, porque ya tengo mucho tiempo en el país, tengo un cariño muy grande por el país, mi familia ama este país también y eso, para estar aquí en Honduras.
Si se te da, ¿soñarías con una posible convocatoria?
Si me da la posibilidad, quedaría muy feliz. Un niño que siempre trabajó para llegar a una selección y llegar a una selección de un país que me abrazó, estaría muy feliz.
¿Sería como un sueño para ti?
Sí, como una cereza del pastel.
Bueno, uno de tus excompañeros, Yustin Arboleda, tuvo esa posibilidad
Sí, yo miré la felicidad que él tuvo, porque estar en la selección es muy lindo. A veces la gente habla que no quiere estar en la selección. No, estar en la selección de su país es una cosa para mí muy linda, porque representar su país, eso no tiene palabras.
¿Qué mensaje le mandarías a un futbolista de Olimpia?
No, tengo muchos amigos. No voy a hablar de uno porque uno va a estar celoso del otro, entonces voy a hablar de todos.
¿Caracol se molestaría?
Sí, Caracol se molestaría, pero no, son todos mis excompañeros, amigos. Fue una familia que formé ahí, pero ahora estoy en otro equipo, otra familia, pero deseo que nosotros podamos lograr estos tres puntos mañana, dejar que lo juegue otro juego, pensar en la Concacaf mejor.
Último, ¿mirás los partidos de la selección, qué te pareció?
Falta un poquito, pero podemos, con la calidad que tienen los jugadores, podemos mejorar bastante.
El tema de los españoles, ¿cómo ves a Molina y la idea que está implementando?
Sí, es complicado porque la idea cada uno tiene la suya, los entrenadores. Rueda tenía una, Molina tiene otra, entonces la idea tiene que implantarse en la mente para que entiendan que el bloque está pasando, pero a veces complica, complica porque los resultados no vienen, los resultados que estaban en la mano se escapan. Entonces, esas cosas van molestando a la gente, van molestando a todos, pero son procesos, son procesos que pasan y tenemos que tocar, tenemos que seguir.
Bueno, me iba a hablar de dos o tres años que dejen un proceso. ¿Creés que ese es el tiempo propicio?
Voy a tener un ejemplo de Brasil, que hoy está pasando con Ancelotti. Ancelotti va a llegar hasta el 2030 y tiene que trabajar bastante porque sabemos que Brasil está regresando a ser aquel Brasil, pero todavía falta bastante, y es lo mismo que pasó con Ancelotti.