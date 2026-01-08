Desgarrador: "Chelito" Martínez pide perdón y recuerda a Orinson Amaya tras perder título

Tegucigalpa, Honduras.

Para los verdolagas ha sido uno de los torneos más dolorosos, fue la campaña de su Centenario y lamentablemente el pasado mes de diciembre sufrieron el fallecimiento de su presidente Orinson Amaya .

El Club Deportivo Marathón nuevamente dejó escapar la oportunidad de consagrarse campeón tras perder 1-0 ante Olimpia en la Gran Final del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Tras el final del encuentro realizado en el estadio Nacional Chelato Uclés, la tristeza fue evidente en cada uno de los que forman parte del monstruo y uno de los personajes que más sufrió fue Francisco "Chelito" Martínez, centrocampista del Marathón.

Mediante sus redes sociales, "Chelito" le pidió perdón al presidente Orinson Amaya y a todos los aficionados del conjunto verde que se ilusionaban con poder consagrarse campeones.

"Perdón por quedar a deber lo que tanto les prometí. Perdón por una vez más no poder traer a casa esa tan ansiada décima. Perdón, mi presi; mi familia, mi hinchada. Perdón a todos. Esta vez estaba convencido de que lo lograríamos, lamentablemente no fue así. Dicen que el fútbol te da revanchas, pero cómo duele", señaló Francisco Martínez.

Y añadió: "Reconozco el trabajo hecho por mi equipo, con la frente en alto, pero con el corazón apesadumbrado. No hay excusas, solo trabajo y dedicación. Asumimos la responsabilidad y nos comprometemos a seguir luchando por este escudo. ¡Volveremos!", cerró diciendo el centrocampista hondureño.

Tras estas palabras, inmediatamente Martínez recibió miles de mensajes de apoyo por parte de los seguidores del monstruo e inclusive de otros clubes.

Cabe señalar que "Chelito" Martínez sufrió su segunda derrota en una final del fútbol hondureño y ambas justamente han sido contra el Olimpia, por lo que todavía no puede consagrarse como capeón del balompié catracho.