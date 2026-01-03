"Chelito" Martínez revela petición que le hizo a Lavallén de cara a la final

San Pedro Sula, Honduras.

"Esto es en base al trabajo que hemos hecho, con humildad. Viendo bien, los torneos anteriores no jugué nada, yo esperé y seguí trabajando en silencio y sabía que la oportunidad iba a volver a llegar, aproveché la oportunidad que me dio el profe y aprovechar esta final de que se viene mañana".

Previo a su último entrenamiento, la plantilla del cuadro verdolaga atendió a la prensa deportiva y Francisco Martínez , fue uno de los que salió al pasó y dejó cómo llegan al desafío.

Marathón y Olimpia se preparan para disputar el partido de ida de la final del torneo Apertura, donde los verdolagas salen de su emblemático Yankel Rosenthal para buscar su fiesta en el estadio Olímpico.

Sobre el favoritismo. "Las finales pasan por los errores y el que menos los cometa levantará ese título, vamos a tratar de equivocarnos menos para poder hacerlo".

El Chelito Martínez fue consultado por la muerte de Orinson Amaya y lo que representa para el grupo poder conquistar esta copa.

"Sabemos todo lo que pasó y cuánto nos encantaría que él (Orinson) estuviera aquí para que los disfrutara como nosotros, pero hoy que no está, va por el, por el equipo que se lo merece, ya son varios años sin título y vamos a trabajar para lograrlo mañana".

Tras caer en su última copa que disputaron contra el Olimpia, el jugador fue contundente y no lo toma como una revancha.

"No es como revancha, es una final más y sabemos la capacidad de Olimpia, las virtudes y debilidades. Se ha trabajado en base a eso".

Al ser consultado de la dificultad de poder visitar Tegucigalpa para intentar levantar la corona de campeón, dijo: "Dónde se juegue se sabe que es difícil, es una final, pero hemos trabajado y haremos lo que se ha hecho en el torneo que es lo que nos ha dado frutos".

El chelito Martínez aprovechó para destacar el trabajo hecho por Pablo Lavallén al frente de Marathón y la clave de esta gran temporada.

"Aparte de entrenador, es una buena persona, lo trata como padre a hijo a uno y eso es bueno, lo motiva. Al profe le gusta que uno tenga la pelota, salir con calidad y tácticamente estar bien parado".