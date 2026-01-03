¿Jugará Samudio? Lavallén analiza al Olimpia y hace una aclaración

San Pedro Sula, Honduras.

Pablo Lavallén vive su primera final en la Liga Nacional de Honduras y no mira el pasado. Acepta que jugar la final de ida del torneo Apertura en el estadio Olímpico puede ser muy beneficioso. Este domingo 4 de enero se disputará el primer pulso contra Olimpia por el título y el técnico argentino rompió el silencio tras la larga semana de preparación. El exjugador de River Plate afirma que el miedo no está en su vocabulario y Marathón no cambiará nada en estas finales, apelando a su estilo.

Afirmó conocer bien al Olimpia, pero les envió un categórico mensaje que deben ser mejores en la cancha para vencerlos, dejando atrás la historia y el poder de la camisa.

Conferencia de prensa de Pablo Lavallén, DT del Marathón

¿Cómo a sido la preparación del club y cuál es el informe de la recuperación de César Samudio? Nos hemos entrenado muy bien, con la normalidad habitual de la semana especial. adores están mentalizados para hacer un gran papel ese día. La semana para la institución, ansiedad, nervios... Súper bien, yo no juego, se les transmite seguridad y es el primero, son dos juegos de 90 minutos y revalidad todo en Tegucigalpa. Estamos con tranquilidad. Su primera final, ¿Cómo lo disfruta? Llegar a la final siempre es importante, he disputado finales en mi carrera, he ganado y tengo una Copa Libertadores, sé cómo se debe parar en un estadio y siento como es ser futbolista. Tenemos una determinada forma de jugar. Tenemos muchas herramientas como el corazón, mentalidad y no renunciar. ¿Cómo ha sido la semana de trabajo? Los jugadores están lógicamente expectantes, que lleguen los dos partidos. Desde el punto de vista de entreno ha sido normal, tratando de gestar lo más posible a lo pequeños detalles y ya conocemos al rival, hay cositas que se pueden ir sumando. ¿De qué debe cuidarse Marathón? De lo que nos cuidamos nosotros, no ponemos nuestros focos en el rival y las características que tiene, no las comentaré con ustedes. Trataremos de neutralizar el balón, aprovechar nosotros. Cada final es un acto nuevo, no se juega con la historia y no se juega con la camiseta. Nadie pensó que estaríamos en la final. Cada partido es distinto.

¿Está claro el 11 o hay dudas con Samudio? Estamos bien, todo definido, mañana ustedes la van a conocer mañana al igual que la gente del Olimpia. ¿Qué le preocupa? Me preocuparía traicionar de la forma en cómo hemos jugado, no tenemos que cambiar nada. Hemos sacado el buen resultado.

¿Qué se ocupa para ser campeón? Jugar al fútbol, ser más inteligente, certeros, menos distracciones que el rival. Esa frase que las finales no se juega, se ganan, es más para la tribuna. Hay que defender, contragolpear, atacar, de hacer un partido largo... Y ese tipo de expresiones menosprecian lo hecho por los entrenadores. Aquí hay profesionales, se han preparado. No llega cualquiera a una final. ¿Opinión sobre el arbitraje de Nelson Salgado? No opino de los árbitros. Ojalá tenga un muy buen partido. ¿Si la historia y camisa no cuenta, Marathón le jugará de tú a tú a Olimpia? ¿A vos te parece que le hemos jugado diferente los clásico? Si miran los otros clásicos, siempre hemos jugado igual. En esto no se debe tener miedo, eso no sirve en el fútbol, si lo tienen no pueden jugar. ¿Es revancha para usted, fue semifinalista y ahora tiene una final? Revancha no. El que mide una revancha está anclado en el pasado, quiero hacer algo bueno en el presente. Yo trabajo para el futuro, Marathón tiene buen futuro si sigue por buen camino. En el deporte siempre para adelante. Enfrentan a un equipo lleno de experiencia. Si no tengo la pelota no haré gol. Olimpia para hacer un gol va querer hacer la pelota. La posesión sin sentido te puede servir en dos aspectos, cuando ganas y el rival se desgaste, defenderte con pelota. Cuando la tienes agredir y hacer daño. ¿Por qué la decisión de irse al Olímpico? Acá con la luz no se podía en el Yankel, el Morazán es cada del España. El Olímpico es una cancha grande, puede resultar beneficioso por la forma de jugar de nosotros y también se puede dificultar.

