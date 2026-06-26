Dembélé eclipsa a Mbappé con un hat-trick y da liderato de grupo a Francia ante Noruega

Boston, Estados Unidos.

Ousmane Dembélé, el Balón de Oro, se coronó en una Copa del Mundo con un 'hat-trick' con el que Francia derrotó este viernes por 1-4 a una Noruega suplente, sin Erling Haaland, un triunfo con el que los galos quedan primeros del Grupo I del Mundial 2026. Como campeona de grupo, Francia jugará el martes en Nueva York los dieciseisavos de final contra uno de los mejores terceros, aún por definir, mientras Noruega se enfrentará a Costa de Marfil en Dallas. Estos son los números del partido vía Sofascore.

Stale Solbakken, el técnico noruego, había dicho en la previa que su equipo no podía ser ingenuo ni codicioso tras haber certificado ya su clasificación y adelantó que haría numerosos cambios pensando en las eliminatorias. Lo que quizá nadie se esperaba era que presentara un once con diez cambios respecto al que había jugado contra Senegal, dejando a su gran estrella, Haaland, en el banquillo. Francia, en cambio, salió con toda la artillería: Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé en una delantera temible. El guion parecía escrito para que Mbappé, a dos goles de Lionel Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales, firmara una tarde para el recuerdo.

Apenas habían transcurrido 20 segundos cuando el delantero del Real Madrid estrelló un balón en el travesaño, toda una declaración de intenciones del hambre con el que salió a jugar al Gillette Stadium de Foxborough. Fue un inicio eléctrico de 'Les Bleus', con la clara intención de aprovechar el favor que le había hecho Noruega con su once. Manu Koné, en el minuto 4, puso a prueba a Egil Selvik, que logró despejar.

Dembélé eclipsa a Mbappé

Pero el primer gol de Francia no tardó en llegar. Mbappé habilitó a Ousmane Dembélé con un envío larguísimo hacia la derecha que dejó al extremo del PSG con todo el espacio del mundo. Dembélé recortó a Fredrik André Bjorkan y definió con la pierna derecha. Tuvo otra Mbappé, pero fue Dembélé quien volvió a ver arco. Era el minuto 20, en un contragolpe de manual muy parecido al del primer gol, en el que Mbappé volvió a conectar con el exbarcelonista, que esta vez recortó hacia dentro y sacó un zurdazo a la escuadra desde fuera del área. Una belleza de gol. Con ese segundo de Dembélé parecía que la apuesta de Solbakken podía acabar en humillación, pero Noruega aprovechó el festejo francés para responder con el 1-2 en el saque de centro, en una jugada en la que el balón cayó a los pies de Thelo Aasgaard dentro del área, al que Dayot Upamecano dejó pasar, dejando vendido a su portero. Le duró poco el respiro a Noruega. Otra vez Dembélé, en una jugada en la que Francia movió el balón de lado a lado del campo noruego hasta encontrar al 'Mosquito', que definió otra vez por el mismo ángulo. El lateral izquierdo noruego hacía aguas, sin que Solbakken cambiase nada.

'Hat-trick' en 32 minutos de Dembélé, muy criticado en Francia por su falta de gol con 'Les Bleus'. El extremo francés ha marcado cuatro goles en los últimos dos partidos con la selección tras haber quedado en blanco en sus once previos en citas mundialistas. Nada más comenzar la segunda parte, Oscar Bobb forzó un penalti de Théo Hernández, pero Jorgen Strand Larsen, el delantero del Crystal Palace que hoy ocupó el lugar de Haaland, no lo pudo lanzar peor en la portería ocupada por la afición vikinga. Noruega, que en el primer tiempo lo había apostado todo al robo en alto, se animó y dio un paso al frente, con varias ocasiones para recortar distancias, pero Mike Maignan salvó a Francia una y otra vez. Ya en el tiempo de descuento, Désiré Doué puso el cuarto para Francia con un cabezazo a centro milimétrico de Bradley Barcola. Con el 1-4 final, Francia cumplió con su objetivo, mientras que a Noruega la derrota no pareció dolerle demasiado. La única nota amarga de la tarde fue para Mbappé, sustituido en los minutos finales, que se quedó sin alcanzar a Messi.

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