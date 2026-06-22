A qué hora es Francia - Irak: horario y dónde ver en TV y online partido Mundial en directo

Filadelfia, Estados Unidos.

La Selección de Francia afronta este lunes ante Irak su segundo compromiso en el Mundial 2026 en busca del pase a los dieciseisavos de final y con la necesidad de ganar rodaje después de un estreno frente a Senegal en el que ganó, pero no convenció.

Francia e Irak se enfrentarán a partir de las 3.00 PM, en Honduras y a través de TV por Tigo Sports, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos), el estadio de los Philadelphia Eagles de la NFL.

En su estreno frente a Senegal el pasado martes, Francia ganó por 3-1 gracias a un sólido segundo tiempo, pero dejó muchas dudas en una floja primera mitad en la que solo realizó un disparo a puerta, su peor registro en un Mundial desde 1966.

Didier Deschamps se vio obligado a reordenar el ataque francés en la segunda mitad, desplazando a Ousmane Dembélé al costado derecho, situando a Michael Olise como mediapunta y dando entrada a Bradley Barcola en sustitución de su compañero en el PSG, Désiré Doué.

Ante Irak, número 60 del ranking FIFA, es probable que Deschamps opte por repetir la fórmula que le funcionó ante Senegal, incluso con Barcola de salida, para dar a sus hombres el rodaje que necesitan para alimentar sus aspiraciones de conquistar la tercera estrella.

Con este reajuste, Deschamps también tiene el reto de recuperar para la causa a Dembélé, el Balón de Oro, que fue el jugador peor valorado por los lectores de 'L'Équipe' entre los internacionales franceses tras el partido frente a Senegal.