Florentino Pérez estalla tras fracaso del Real Madrid: "Es intolerable"

Madrid, España.

“Aprecio el esfuerzo de hoy, pero la temporada ha sido una verdadera decepción para todos”, expresó el mandatario, según reveló El Periódico .

La Casa Blanca se encamina a cerrar dos temporadas consecutivas sin levantar ninguno de los seis títulos en disputa, una situación que ha encendido todas las alarmas en la cúpula del club. En ese contexto, el mensaje de Florentino fue claro, directo y con destinatarios evidentes como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Florentino Pérez no se quedó al margen tras la dolorosa eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Bayern Múnich. El presidente blanco bajó al vestuario para dirigirse personalmente a los jugadores en un momento crítico para la institución.

Sin embargo, no se quedó ahí y elevó el tono: “Saben de la exigencia que implica vestir esta camiseta. Una temporada sin títulos ya es un fracaso porque somos el Real Madrid , pero dos seguidas es simplemente intolerable”.

En lo deportivo, el club no contempla cambios inmediatos en el banquillo para lo que resta de campaña, pero la decisión de cara al próximo curso ya está tomada: el ciclo de Álvaro Arbeloa como técnico interino llegará a su fin tras no cumplir con las expectativas.

Además, los números reflejan una preocupante realidad: el Real Madrid suma ya dos temporadas consecutivas sin alcanzar las semifinales de la Champions, algo que no ocurría desde 2010.

“Aprecio el esfuerzo de hoy, pero la temporada ha sido una verdadera decepción para todos”, expresó el mandatario, según reveló El Periódico.



Sin embargo, no se quedó ahí y elevó el tono: “Saben de la exigencia que implica vestir esta camiseta. Una temporada sin títulos ya es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos seguidas es simplemente intolerable”.

En lo deportivo, el club no contempla cambios inmediatos en el banquillo para lo que resta de campaña, pero la decisión de cara al próximo curso ya está tomada: el ciclo de Álvaro Arbeloa como técnico interino llegará a su fin tras no cumplir con las expectativas.

Además, los números reflejan una preocupante realidad: el Real Madrid suma ya dos temporadas consecutivas sin alcanzar las semifinales de la Champions, algo que no ocurría desde 2010.