Florentino se desata sobre pelea Valverde-Tchouaméni y cruce con periodista

Madrid, España.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, explicó que "se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia", y que considera "peor que lo hayan sacado a la luz", después de la discusión entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni. "Llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado, y sabemos quién. Me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Seguro que no están contentos, porque pensarán que van a salir. Se han peleado todos los años, pero como se pelean los jóvenes. Para mí la filtración es peor, es la primera vez que lo veo", comenzó. "No digan que porque se peguen dos es el caos del Madrid. Se pegan todos los días y eso se acaba ahí. Si hay alguien dentro del club que lo saca fuera, es peor. Son dos chavales fenomenales y que juegan juntos en el medio del campo. Yo lo he tolerado durante 26 años y no ha pasado nada", prosiguió.

La rueda de prensa se produjo después de una reunión de la Junta Directiva del club blanco en la que se acordó la convocatoria de elecciones. El presidente no respondió sobre asuntos deportivos: "No voy a hablar ni de entrenadores ni jugadores, voy a hablar de que quiero devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. No voy a hablar de lo deportivo. No estamos en ese momento procesal, estamos en el momento de arreglar que el Madrid pertenezca a sus socios, que nos lo quieren quitar". "No hablamos de fútbol, ni de jugadores ni de entrenadores. Hay un tema prioritario que se debe resolver. Cuando ganemos las elecciones dentro de poco, ya lo haré, pero ahora no. Yo no soy el protagonista, yo soy el presidente. El club es lo más importante, los protagonistas son los jugadores", añadió. El presidente centró las preocupaciones de sus socios: "Los socios del Real Madrid no quieren criticar a sus jugadores, es como si en una familia los hijos hacen algo mal, los tienen que apoyar. Pero hay malos en el Madrid, se juntan los periodistas con los malos del Madrid. Me da pena que piten a un jugador. Los socios vamos con los jugadores. Les han contaminado los Ultra Sur y los reventas, calentando el partido del jueves. A ver si se creen que es la primera vez que me dicen 'Florentino, dimisión'". "Quiero que los socios del Madrid vayan a estas elecciones y demuestren a quién quieren. Los enemigos internos déjemelos a mí, de eso me encargo yo, y a los externos los tengo que denunciar. Se creen que por meterse con el Madrid pasan a ser más importantes. Tengo el apoyo de los socios, y por eso quiero que haya elecciones", añadió. "Quiero acabar con esta corriente antimadridista en el periodismo, porque hay gente que quiere quedarse con el Madrid. Hemos hecho el club más grande del mundo. Hoy, gracias a Dios, el Madrid tiene una situación muy saneada. Han llegado a decir que estamos en la ruina", recordó. "Hay sectores que se han querido adueñar del club, uno el sector periodístico, que dicen que el Madrid es un caos. Luego están los ultras del Madrid, que todavía están, pero no van a entrar nunca más en el Madrid, los echamos, me felicitan en el mundo entero y siempre me dicen que ojalá todos los equipos hicieran lo que ha hecho el Madrid. También están los reventas, que los tengo que sacar. Yo he luchado contra todos", sentenció. Terminó destacando los logros del Real Madrid: "Este es el club con el mayor palmarés de la historia del mundo, el más valioso según Forbes, el de mayores ingresos según Deloitte, con la mayor reputación del mundo. ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso, más valorado y que tiene a más seguidores, si es un bien del fútbol? Lo tenemos todo".

Enfrentamiento con periodista

En su comparecencia, donde no ha dimitido, Florentino Pérez ha señalado directamente al diario ABC como uno de los principales responsables de difundir "informaciones malintencionadas" sobre su supuesta salida, acusando al medio de intentar desestabilizar al Real Madrid en un momento crítico. "El ABC es de Vocento. Creó Relevo, sabían lo que era, ¿no? De acuerdo con la Liga, se dedicó a hacer un periódico digital que, para resumirlo, perdió 25 millones en la vida que existió, y cuando la Liga ya no pagaba se fue a Telefónica y a Telecinco a ver si pagaban. Su único fin era meterse con el Real Madrid y con su presidente". "Lo siento, porque mi padre leía el ABC y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de que me voy a dar de baja de ABC por honrar a mi padre, que me lo agradecerá. ¿Cómo puede hacer eso el ABC? No se lo compraba nadie, no lo compró nadie y produjo un cisma allí. Anuncio así que me voy a dar de baja de ABC, yo honro mejor a mi padre si me doy de baja", sostuvo. Llegó incluso a sacar el celular para leer noticias: "ABC, periódico que me quiere mucho: 'Antes de la Junta Directiva Florentino dice: Estoy muy cansado'. Pero, ¿usted cree que antes de entrar yo digo esto? David Sánchez de Castro, ¿está aquí? Para saludarle, para ver por qué publica eso. Yo me levanto por la mañana temprano y me acuesto de último, trabajo como un animal". Seguidamente vino la discusión con Rubén Cañizares, periodista de ABC: "Miren qué dos artículos escriben hoy, de una mujer que no sé si sabe o no de fútbol". Florentino empezó a hablar directamente con el periodista y discutieron en varias ocasiones. Uno se defendía y el otro atacaba. Así durante un rato importante. Eso sí, siempre manteniendo que se defenderá con todo los que critican al Real Mdrid y a él.