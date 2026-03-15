Flick se pronuncia sobre regreso de Gavi y la goleada del Barcelona ante Sevilla

Sobre la victoria contra el Sevilla, Flick destacó que su equipo hizo "muchas cosas bien", aunque subrayó que lo más importante es que tienen "tres puntos más y un partido menos".

"El regreso de Gavi es fantástico. Quiero dar las gracias al cuerpo médico por su gran trabajo. Es un gran paso en la dirección correcta. No sabemos si podrá jugar el miércoles o el fin de semana que viene, pero hoy era una buena situación. En los entrenamientos se le ve muy bien. Todos estamos muy contentos", valoró sobre la reaparición del jugador andaluz.

El técnico del Barcelona , Hansi Flick, dijo que el regreso del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' a los terrenos de juego tras seis meses de ausencia por lesión es "fantástico" y celebró que su equipo hizo "muchas cosas bien" para ganar este domingo al Sevilla (5-2) en LaLiga EA Sports.

"Hemos marcado cinco goles, pero al principio no jugamos con la convicción que quiero ver. Tenemos muchos partidos y para algunos jugadores es demasiado, pero quiero jugar mas rápido. Tenemos que seguir así, centrados en qué podemos mejorar. La semana que viene es muy importante", añadió Flick.

El preparador germano remarcó la importancia del encuentro de la próxima semana contra el Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones: "El miércoles tenemos un gran partido y necesitaremos nuestra mejor versión".

Flick no quiso desvelar a quién votará este domingo en las elecciones a la presidencia del Barcelona -"es un secreto", dijo-, pero admitió que es "un día especial".

El técnico comentó que la sustitución de Pedro González 'Pedri' estaba planificada por su gestión de minutos, del mismo modo que respondió que la entrada de Lamine Yamal en la segunda parte se debió a que "los jugadores necesitan ritmo" y Roony Bardghji acabó con "algunos problemas" que le obligaron a ser sustituido.

Por último, el preparador alemán se refirió al enfado de Joan García tras encajar el 5-2 en el tiempo añadido: "Un portero nunca está contento cuando le marcan gol. En el primer gol del Sevilla pudimos presionar mejor y en el 5-2, pudimos ser más listos. Nuestra idea es atacar siempre, pero pudimos controlar más el partido en los últimos diez minutos". EFE