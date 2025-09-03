Finalissima 2026 en riesgo: ¿Qué obstáculo impide que se juegue?

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni , ponderó este jueves la presencia de Franco Mastantuono en el plantel del Real Madrid, club a donde llegó el mes pasado, y dijo que su participación en el partido del jueves frente a Venezuela por las eliminatorias del Mundial de 2026 "es una posibilidad".

"Lo veo bien a Franco Mastantuono y su club lo está llevando de una manera positiva. Sus compañeros lo están arropando. Puede ser una posibilidad para el partido de mañana y también Nico Paz, que jugó en Chile y demostró estar al nivel. Es su manera de llegar a la Selección y de ir dando los pasos en este camino", sostuvo Scaloni durante la conferencia de prensa previa al encuentro contra la Vinotinto.

El entrenador de la Albiceleste habló, asimismo, del Mundial Sub-20 que se disputará entre septiembre y octubre en Chile: "Yo tuve la posibilidad de disputar el Mundial Sub-20 y es una experiencia sensacional. Con el cuerpo técnico dirigido por Diego Placente estamos tratando de convencer a los clubes con la posibilidad del calendario de tener dos fechas FIFA, pero no es una tarea sencilla al no ser obligatoria la cesión de los jugadores".