Fichajes estrellas del Barcelona para la nueva temporada

El FC Barcelona, uno de los clubes más prestigiosos del mundo, tiene en la mira a varios jugadores talentosos para fortalecer su plantilla en la próxima ventana de transferencias.

La entidad culé ya cuenta con un análisis completo de cada jugador que busca incorporar, de hecho ya tiene fichada a una promesa del fútbol brasileño.

Se trata de Vitor Roque, el futbolista de 18 años de edad que la rompió con el Athletico Paranaense y se coronó campeón del Campeonato Brasileirao 2023.

”Al principio, no me lo creía. Después de un tiempo, la cosa se puso seria. Hablé con mi padre y, cuando se confirmó, me puse muy feliz porque hacía realidad mi sueño.Toda la vida he sido del Barça. Y era mi única opción. Es el mejor club del mundo y siempre fue mi sueño jugar aquí. Por este equipo también han pasado grandes ídolos como Romario o Neymar, que marcaron la historia. Será un placer defender esta camiseta”, señaló Roque en su presentación.

El FC Barcelona tiene en Joao Cancelo su lateral derecho ya que el portugués ha demostrado con sus actuaciones su buen nivel.

Es por ello, que en el equipo culé analizan comprar al jugador, cuya ficha le pertenece al Manchester City, vigente campeón de la UEFA Champions League.

En el club español son conscientes de que no será una tarea sencilla y que la operación será económicamente elevada, puesto el jugador estará tasado en 30 millones de euros. Quieren negociar ese monto, pero el cuadro inglés tendrá la última palabra y que también dependerá de las ofertas que reciban por él.

Barcelona también pretende reforzarse con una lateral por la banda izquierda para que pueda competirle el puesto al joven Alejandro Balde.

En este caso, la institución ya ha pensado en un nombre: Álex Valle, jugador de la casa cedido en el Levante. Ya tendría el ‘ok.’ de Xavi para su incorporación de cara a la 2024-25.

En el cuerpo técnico le ven como un jugador que, fácilmente, puede colarse en los planes de Xavi Hernández en el futuro inmediato.

Para este curso, ya le veían como alternativa para la banda, pero él quería tener continuidad y seguir creciendo como futbolista. Abandonó la Ciudad Condal para sumarse a las filas del Levante UD, en la Segunda División, donde está sumando protagonismo, minutos y, más importante aún, experiencia. Está formándose en un equipo que está compitiendo y que sueña con el ascenso para la próxima campaña

Para la media cancha, el Barcelona necesita a alguien que le compita el puesto a Oriol Romeu. Uno de los que gusta, según ‘Mundo Deportivo’, es Vermeeren, del Antwerp, al que se le lleva siguiendo desde enero de 2023.

Este centrocampista juega actualmente en el Amberes y ha captado el interés de los catalanes, que ha estado siguiéndolo desde enero pasado, cuando se destacó en un partido contra el Gante.

Por último, hay que sumarle la compra de Joao Félix. En el club están encantados con su rendimiento, pero el Atlético de Madrid, dueño de su ficha, pedirá alrededor de 80 millones de euros.

De acuerdo con Mundo Deportivo, el cuadro culé hará lo mismo que los Colchoneros llevaron a cabo cuando lograron recuperar a Griezmann: pactar una cesión, extenderla y posteriormente pagar una módica cantidad por el futbolista.

Otro punto a favor de los culés es que el jugador no quiere regresar al Atlético de Madrid y está dispuesto a solo escuchar las ofertas del Barcelona. Asimismo, la afición madrileña no lo quiere, así que los azulgranas esperan que estas presiones puedan hacer que los capitalinos terminen por ceder.