Laporta anuncia la decisión final tomada en Barcelona con Xavi

¿Está cuestionada la continuidad de Xavi?

Tiene toda nuestra confianza y además se la merece. Cuando das confianza a una persona, da lo mejor de sí misma. La confianza que tenemos en Xavi es total. A parte de sus conocimientos, es un gran entrenador, pero es que además tiene la virtud de que es una persona resistente, que protege a sus jugadores, lo cual dice mucho a favor de Xavi.

Además ha tenido que superar muchas adversidades esta temporada por las lesiones y lo está superando. En los análisis que hace de los postpartidos está magnífico, se lo digo cuando escucho alguna conferencia de prensa suya.

¿Cual es su relación con Xavi?

Mi relación con Xavi es muy buena, es normal porque es nuestro entrenador. Además tenemos una historia juntos, que hace que nuestra relación sea muy buena.

Se ha hecho viral un vídeo de Johan Cruyff en el que hubiera aconsejado a Xavi que si quiere sobrevivir en el Barça, tendría que “mandar a hacer puñetas” al presidente (de turno). ¿Entendería que Xavi le pidiera no bajar tanto al vestuario o que bajara solo para ocasiones especiales?

Xavi no me ha dicho esto (sonríe), porque no soy un presidente que baja cada día al vestuario o que va a todos los entrenamientos. Solo bajo cuando creo que tengo que hacerlo y evidentemente siempre consensuado con el entrenador.

Es muy importante la distribución de roles y que cada uno asuma el suyo. Los jugadores tienen que competir para ganar; el entrenador a entrenar para hacer un equipo competitivo. El presidente, a mandar... Si no lo hacemos así, nos equivocaríamos, porque en el pasado ya ha ocurrido, que se han cambiado roles y han acabado mandando los jugadores y hemos llegado donde hemos llegado. Los que hemos tomado las riendas del club hemos sufrido las consecuencias, un legado desastroso y esto es lo que no puede ser. Cada uno tiene que saber cual es su papel.

No soy un presidente muy invasivo. A mí me gusta el fútbol, que me cuenten las cosas, y así lo hace.