Federación de Honduras revela dos nombres de posibles entrenadores para la 'H'

Tegucigalpa, Honduras.

En la misma línea, 'Pepe' Mejía detalló que a la federación llegaron más de 20 propuestas solo a su correo, además de las recibidas por otros directivos. También, dejó claro que el criterio principal no es el pasaporte del entrenador: “Independientemente de la nacionalidad, lo importante es que sea un entrenador que encaje, que tenga ilusión, que venga con todas las ganas de trabajar y que esté convencido del proyecto”.

José Ernesto Mejía , secretario general de la Federación de Fútbol de Honduras , confirmó que el proceso para elegir al nuevo técnico de la Selección Nacional está en su etapa final y que solo cinco currículos siguen en carrera: “Se ha hecho un análisis exhaustivo y al final quedaron muy pocos”, explicó.

Sobre los tiempos, Mejía fue directo al señalar que el anuncio está cerca y que la idea es no perder más tiempo: “La idea es que sea lo más pronto posible”, reiteró, explicando que el objetivo es que el nuevo entrenador ya esté dirigiendo en la fecha FIFA de marzo: “Muy probablemente en unos días ustedes pueden ya tener más información”, adelantó.

De igual forma, confirmó que Pedro Troglio también figura entre los perfiles analizados, señalando que “es un técnico muy conocido, un técnico ganador, y está entre los currículos que se han visto”.

Dentro de ese grupo reducido, Jesús Casas es una de las opciones reales, aunque no la única: “Jesús Casas es un entrenador de altísimo nivel, pero hay otros cuatro entrenadores también que tienen el mismo nivel”, afirmó Mejía .

Ya se ha ha hecho oficial la presentación de Francis Hernández, ¿qué expectativas hay como Federación de Fútbol?

Bueno, tenemos las más altas expectativas. Es un paso muy importante que está dando la federación, un paso muy reflexivo, muy pensado, y bueno, estamos contentos de que ya Francis, desde antes de firmar su contrato, lo vimos con esa ilusión. Ya estaba trabajando, ya conoció la federación, estuvo en las instalaciones antes de firmar, incluso en la Casa de la H en Siguatepeque, así que muy contentos de comenzar este nuevo camino y muy ilusionados.

Estamos claros: el objetivo final es poder llegar al año 2030.

Sí, e iniciar un proceso fuerte que no solamente nos permita el 2030, sino también 2034, 2038, etc. Yo creo que hay jugadores que pueden hacerlo, tenemos una muy buena camada de jugadores jóvenes y la idea es que sea un proceso, no tanto pensando en objetivos a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Obviamente los objetivos a corto plazo también son importantes, pero tenemos que entender que es un proceso, que tenemos buen material y por supuesto, con una buena dirección deportiva y un buen técnico, lo vamos a lograr.

Estamos en contracorriente ya y con el tiempo a la vuelta de la esquina, abogado, porque viene fecha FIFA ya en el mes de marzo.

La idea es tomar la decisión del nuevo cuerpo técnico lo más pronto posible y que en marzo ya efectivamente estén dirigiendo por lo menos un partido en la última fecha FIFA, para darle tiempo a que él pueda conocer a los jugadores, enseñarles lo que les tiene que enseñar y estructurar el equipo. Ya estamos sobre tiempo, como usted dice, pero creo que las cosas hay que hacerlas paso a paso. Lo primero es el director deportivo, que ya está trabajando y en contacto con algunos entrenadores y buenos perfiles, así que en estos días se va a tomar la decisión y muy probablemente muy pronto vamos a estar anunciando el nuevo cuerpo técnico de la Selección Nacional.

¿Qué tanto ha llevado? ¿Cuántos estudios, cuántos currículos se han tenido que analizar e ir descartando?

Muchísimos, currículos muy buenos, otros no tan buenos. Obviamente la Selección Nacional de Honduras es una selección atractiva para cualquier técnico que pueda clasificar a un mundial. Se analizaron un montón; solo a mi correo llegaron más de 20, al correo del presidente Salomón llegaron otro tanto, al del presidente Javier Atala igual, en fin, al correo de Francis también llegaron. Pero bueno, se ha hecho un análisis exhaustivo y al final quedaron muy pocos, y esa es la decisión que se va a tomar.

Cuando hablamos de muy pocos, ¿de cuántos más o menos estamos hablando?

Cinco, un filtro ya de cinco currículos.

¿Hay nacionalidades? Porque todo el mundo empieza en este tema, los colombianos que se le apostó en el pasado, ahora se habla de que podría ser un cambio a Europa. ¿Cómo estamos en el panorama?

Independientemente de la nacionalidad, y además lo decía muy bien Francis, independientemente de su identidad, de su documento nacional de identidad, lo importante es que sea un entrenador que encaje, que conozca, que tenga ilusión, que venga con todas las ganas de trabajar y que nos aporte. La nacionalidad es lo de menos y vamos a ver qué pasa. Lo ideal es que venga un entrenador que quiera trabajar, que venga con ilusión y que venga convencido del proyecto.

¿El nombre Jesús Casas ha sonado?

Por supuesto, hay varios entrenadores. Jesús Casas es un entrenador de altísimo nivel, pero hay otros cuatro entrenadores también que tienen el mismo nivel y bueno, la decisión es difícil, pero yo creo que vamos bien encaminados.

¿Qué fecha límite consideran ustedes que se han puesto? Quizás la fecha FIFA de marzo, pero debe estar antes por el tema de trabajo. ¿Será ahorita en el mes de febrero?

La idea es que sea lo más pronto posible y que en el mes de marzo ya el técnico de la Selección Nacional esté dirigiendo, pero tiene que ser una decisión relativamente pronto y muy probablemente en unos días ustedes pueden ya tener más información.

La parte estructural se ha ido trabajando, ya se va a contar con una cancha de pasto natural en Siguatepeque, que era como de los elementos que mencionaba en su momento el técnico Reinaldo Rueda, que hacía falta en el complejo.

Tenemos 10 años de estar tratando de conseguir terrenos en Siguatepeque. Es muy difícil porque había terrenos con muchos problemas. Al final, después de un trabajo fuerte y coordinado de mucha gente en la federación, se lograron comprar cuatro terrenos colindantes al lado de la Casa de la H, lo cual era muy, muy difícil.

Vamos a tener que hacer un tema de movimiento de tierra, relleno, pero se logró. Y la Casa de la H va a tener en el mismo complejo una cancha de primer nivel de grama natural. No sé si ha visto, pero ya ha salido a licitación, tanto en los medios escritos como en los medios digitales, y bueno, ya tenemos cuatro o cinco empresas de alto nivel que quieren hacer la cancha.

El nombre de Pedro Troglio, ¿está en esa cartera?

Pedro Troglio, por supuesto. Es un técnico muy conocido, un técnico ganador, y bueno, sí, está entre los currículos que se han visto.

Esto es parte de lo que se pretende, ¿no? Un conocimiento total del área, que se adapte al proyecto, a esta modificación.

Correcto, un técnico que sobre todo se quiera integrar y que esté convencido de que con Honduras se pueden hacer grandes cosas. Yo creo que para cualquier técnico es atractiva la Selección Nacional y todo lo que se puede hacer. Así que esperemos que ya la Comisión de Selecciones tenga un nombre pronto para que se pueda poner a trabajar ya.

Partido amistoso ante Argentina, ¿es cierto que se caería por este tema o no?

No, como decía Francis, estamos abiertos a todos los partidos. Hay que analizarlos con suficiente tiempo, con suficiente responsabilidad, y bueno, en este momento no hay nada firmado, como nunca hubo firmado nada con Argentina. La información sale de allá. Sí es cierto que ha habido acercamientos, pero en este momento vamos a esperar a nombrar al técnico, que es el técnico, junto con el director de partidos, quien decida con quién jugamos y cuándo.

¿Para otras fechas ha habido acercamientos o propuestas de otros acercamientos?

Nos han ofrecido ya incluso para junio y para diciembre de este año. Hay federaciones muy importantes que planifican todo su año. Tenemos una oferta en la mesa para diciembre, el tema es de una federación importante.

¿De Europa?

No, no quise referirme al tema, pero sí le puedo decir que lamentablemente coincide con las finales de la liga. Probablemente se esté terminando el campeonato y sería con jugadores locales nada más, ellos y nosotros. Así que bueno, tenemos muchas ofertas sobre la mesa, van a llegar más. Probablemente en junio, selecciones mundialistas que tengan en su grupo a selecciones de CONCACAF van a querer jugar con nosotros y bueno, vamos a esperar las propuestas.

¿Y cuando se nombre el técnico quizás también haya otro interés distinto?

Por supuesto. Como pasó con el profesor Reinaldo Rueda, muy probablemente cuando se nombre el técnico también va a haber propuestas.