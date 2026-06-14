Estuardo Ordóñez gana los 10 kilómetros de la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade

San Pedro Sula, Honduras.

El atleta guatemalteco Estuardo Ordóñez se adjudicó el primer lugar en la prueba de los 10 kilómetros durante la edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, una competencia que volvió a hacer historia al reunir una cifra récord de participantes en las calles de San Pedro Sula, Honduras. Al igual que su compatriota Diego Tumax, ganador de los 21 kilómetros, Ordóñez firmó una destacada actuación al dominar de principio a fin la exigente prueba, imponiendo un ritmo sólido y constante que le permitió cruzar la meta con autoridad. “Primero agradecido con Dios y con el entrenador por esta gran oportunidad. Nos habíamos preparado de la mejor manera para mejorar y ganar, y lo pudimos conseguir”, expresó el corredor guatemalteco en su primera reacción tras la competencia.

El atleta también dedicó su triunfo “a Dios, a mi entrenador y a mi familia”, destacando el respaldo recibido durante su preparación. La carrera dio inicio puntualmente a las 5:00 de la mañana, en medio de un ambiente cargado de emoción, expectativa y entusiasmo, con miles de participantes y aficionados que se dieron cita para vivir una jornada deportiva histórica en San Pedro Sula. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad esperaron durante todo el año la llegada de este evento especial, que cada junio se convierte en un punto de encuentro para la comunidad atlética y familiar. La historia de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade se remonta a 1976, cuando un grupo de visionarios sampedranos, liderados por don Adolfo Hung Pacheco, sentó las bases de un evento que con el paso del tiempo se transformó en uno de los referentes del deporte nacional.

La realización de esta competencia es posible gracias al respaldo de sus patrocinadores: Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, Progcarne, Nescafé, Foskrol, Siman, Economascotas, Kotex, Finlay-Diclocarminativo, Altran, Elektra, Italika, Farma Fácil, Yummi Nuts, Yummi Pops, Gasolinera UNO, Supermercados Colonial, Camas Royal, Excell, Fisiocrem, Fruvetsa, Jetstereo, Grupo Q, Welchez Café, Logicsa, Musflex, Goldstar, Smartpic y SerCargo.

TRADICIÓN