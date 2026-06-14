Estuardo Ordóñez gana los 10 kilómetros de la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade

El atleta guatemalteco Estuardo Ordóñez se adjudicó el primer lugar en la prueba de los 10 kilómetros durante la edición 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, una competencia que volvió a hacer historia al reunir una cifra récord de participantes en las calles de San Pedro Sula, Honduras.
Al igual que su compatriota Diego Tumax, ganador de los 21 kilómetros, Ordóñez firmó una destacada actuación al dominar de principio a fin la exigente prueba, imponiendo un ritmo sólido y constante que le permitió cruzar la meta con autoridad.
“Primero agradecido con Dios y con el entrenador por esta gran oportunidad. Nos habíamos preparado de la mejor manera para mejorar y ganar, y lo pudimos conseguir”, expresó el corredor guatemalteco en su primera reacción tras la competencia.
El atleta también dedicó su triunfo “a Dios, a mi entrenador y a mi familia”, destacando el respaldo recibido durante su preparación.
La carrera dio inicio puntualmente a las 5:00 de la mañana, en medio de un ambiente cargado de emoción, expectativa y entusiasmo, con miles de participantes y aficionados que se dieron cita para vivir una jornada deportiva histórica en San Pedro Sula.
Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad esperaron durante todo el año la llegada de este evento especial, que cada junio se convierte en un punto de encuentro para la comunidad atlética y familiar. La historia de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade se remonta a 1976, cuando un grupo de visionarios sampedranos, liderados por don Adolfo Hung Pacheco, sentó las bases de un evento que con el paso del tiempo se transformó en uno de los referentes del deporte nacional.
La realización de esta competencia es posible gracias al respaldo de sus patrocinadores: Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, Progcarne, Nescafé, Foskrol, Siman, Economascotas, Kotex, Finlay-Diclocarminativo, Altran, Elektra, Italika, Farma Fácil, Yummi Nuts, Yummi Pops, Gasolinera UNO, Supermercados Colonial, Camas Royal, Excell, Fisiocrem, Fruvetsa, Jetstereo, Grupo Q, Welchez Café, Logicsa, Musflex, Goldstar, Smartpic y SerCargo.
TRADICIÓN
La Maratón LA PRENSA-Gatorade es mucho más que una competencia atlética. A lo largo de cinco décadas se ha consolidado como una tradición familiar profundamente arraigada entre los sampedranos, donde padres, madres e hijos participan juntos en las diferentes categorías y recorridos, creando recuerdos inolvidables en un ambiente seguro y festivo.
Su larga trayectoria ha permitido el paso de grandes figuras del atletismo nacional e internacional por sus rutas, fortaleciendo el prestigio de una carrera que forma parte esencial de las celebraciones de la Feria Juniana de San Pedro Sula.
Lo que comenzó en junio de 1976 como una iniciativa deportiva de carácter amateur, hoy es un evento de talla internacional que continúa escribiendo páginas memorables en la historia del deporte hondureño. En su edición número 50, la Maratón LA PRENSA-Gatorade reafirmó su legado, reunió a miles de personas bajo una misma pasión y confirmó su posición como una de las grandes tradiciones deportivas de Centroamérica.