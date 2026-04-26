Andrana enloquece: lo expulsaron y le dio un puñetazo en el rostro a un rival en España

Huesca, España.

El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, dio este domingo un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca, Jorge Pulido, nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion o Segunda División española.

El Huesca se quedó los tres puntos con el 1-0 de Óscar Sielva de penal, después de fallar otra pena máxima en el primer tiempo, en un duelo directo por la salvación. Ambos equipos aragoneses se quedan en zona de descenso, con 36 y, los maños, 35 puntos.

Sin embargo, el fútbol se ensució y el resultado, aunque quizá trascendente para lo que queda de temporada, pasó a un segundo plano con la tensión de los últimos minutos y el descuento. En un cruce con Pulido, Andrada empujó al defensor local, y el árbitro le enseñó una segunda amarilla que le costó la expulsión.

Ahí, con los jugadores de ambos equipos enfrentados sobre el césped, el portero argentino perdió los papeles y se fue corriendo por Pulido para propinarle un tremendo puñetazo en la cara. El colegiado Arcediano Monescillo recogió en su acta lo sucedido, con otras dos expulsiones por agresión tras la revisión del VAR.