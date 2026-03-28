Estados Unidos sufre dolorosa goleada y da pena previo al Mundial 2026

Atlanta, Estados Unidos.

La Selección de Estados Unidos, una de las anfitrionas del Mundial 2026, sufrió este sábado una apabullante goleada como local 2-5 contra Bélgica que mostró sus credenciales en la penúltima fecha FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo.

El equipo de Mauricio Pochettino empezó ganando el duelo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con gol de Weston McKennie, pero terminó sucumbiendo ante la potencia de los belgas que igualaron antes del descanso por medio de Zeno Debast con un disparo desde fuera del área.

La selección europea, dirigda por el francés Rudi García, le dio vuelta al marcador en la segunda parte con los goles de Amadou Onana al 53', Charles De Ketelaere de penal al 59' y un doblete de Dodi Lukebakio al 68' y 82'.

Sobre el final del encuentro, la escuadra de las barras y las estrellas acortó distancias cuando Patrick Agyemand aprovechó un errorazo de la zona baja belga para certificar el definitiva 2-5.

Estados Unidos quedó ubicado en el Grupo D del Mundial 2026 junto a Paraguay, Australia y el ganador del repechaje entre las selecciones de Turquía y Kosovo.

Por su parte, Bélgica encabeza el Grupo G en el que quedó encuadrado con Egipto, Irán y Nueva Zelanda.