La decisión que tomó EUA con Keyrol Figueroa previo al Mundial Sub-20

San Pedro Sula, Honduras.

La selección de Estados Unidos ha dado a conocer este viernes los convocados para el Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. Una de las grandes sorpresas, especialmente para el pueblo hondureño, es que Keyrol Figueroa, hijo del capitán Maynor Figueroa quedó fuera del Mundial Sub-20.

Marko Mitrovik, técnico de esta categoría de Estados Unidos, dio a conocer su convocatoria oficial y el hijo de la leyenda de Honduras, Maynor Figueroa, no está dentro de ella.

PIEZA CLAVE QUEDA FUERA

Es importante mencionar que Keyrol Figueroa fue pieza clave para que los norteamericanos consiguieran el boleto a la justa mundialista, pero ha recibido el golpe inesperado por su entrenador. La ausencia del delantero llama mucho la atención por lo expuesto anteriormente y también porque jugó el Mundial Sub-17 para Estados Unidos. El equipo de las Barras y las Estrellas quedaron emparejados en la fase de grupos con Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.