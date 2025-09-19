Presentado oficialmente: Diego Vázquez toma las riendas de su nuevo club

Guatemala.

Cuando todo parecía que su tiempo estaría enfocado en esa nueva faceta, apareció la llamada del Marquense con una propuesta que Vázquez no dudó en aceptar para seguir acumulando experiencia en los banquillos.

Luego de su separación de Motagua en las primeras jornadas del Apertura 2025 por el mal arranque del equipo, el entrenador argentino se tomó unos días libres y luego sorprendió creando su pódcast 'El Dieguismo', donde analiza los partidos de Liga y Selección Nacional.

Diego Vázquez ya tiene encarrilada su llegada a Guatemala tras ser presentado este viernes como nuevo entrenador del Deportivo Marquense , club que compite en la Primera División de dicho país.

"Un saludo a toda la gente de Marquense, muy ilusionado por tomar este nuevo desafío y aportar lo mejor de nosotros para toda la familia del Marquense. Un abrazo y ya nos vamos a estar viendo", fueron las palabras de Diego mientras posaba con la camiseta y directivos del conjunto guatemalteco.

Conocidos como los 'Leones de San Marcos', marchan en la novena posición de la tabla en el fútbol chapín con 11 unidades luego de 10 fechas disputadas y han sido campeones solo una vez en su historia (2021).

Vázquez firma por un año y llega al Marquense para tomar el puesto de Horacio González, quien salió tras la última derrota ante Guastatoya. El equipo busca retomar protagonismo, ya que solo registra tres victorias, dos empates y cinco derrotas.

Diego es recordado principalmente por su exitosa etapa como DT de Motagua y une al cuadro chapín con un palmarés de seis títulos de Liga Nacional de Honduras. Además tuvo la oportunidad de dirigir a selección catracha.

Tendrá su tercera aventura en el fútbol centroamericano después de dirigir a las águilas y al Puntarenas de Costa Rica luego de su paso por la Bicolor en la Copa Oro 2025.